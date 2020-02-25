Довгі або короткі? Леся Нікітюк підкинула фанам нову тему для обговорення

Знімки ведучої з Єгипту викликають бурхливі дискусії в мережі
Леся Нікітюк зараз відпочиває в Єгипті, насолоджуючись теплою погодою і купанням в морі. Звичайно ж, телеведуча не забуває ділитися барвистими фото в своєму Instagram, однак останні кадри викликали на подив бурхливі обговорення серед підписників знаменитості. Так, спочатку її розкритикували за "вульгарне" фото в купальнику, та ще й з розпухлою губою. Леді Ле не залишилася осторонь і з гумором поставилася до ситуації, пожартувавши в наступній публікації над однією з найактивніших хейтерш.
На цьому вона вирішила не зупинятися і підкинула шанувальникам нову тему для дискусій. Леся опублікувала кілька кадрів, зроблених ввечері на території її готелю. Ведуча позувала у білій футболці і короткій джинсовій сорочці, під якою не видно спідниці або шортів.
Зірка прийняла кілька ефектних поз і запропонувала користувачам мережі висловити свою думку щодо її ніг, а також поцікавилася, які ноги більше подобаються хлопцям - довгі чи короткі.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Поки ми в сторіс обговорюємо тему маленьких грудей.. хотілося б закинути нову тему для роздумів - Ноги!!! Довгі або короткі? Комплекси??!? Що думають хлопці???" - підняла важливе питання Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери активно підключилися і почали ділитися своєю думкою в коментарях, а заодно обсипати компліментами ніжки самої Лесі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в купальнику влаштувала запальні танці з бегемотом в Єгипті.