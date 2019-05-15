Дива Монро взбудоражила сеть пикантной фотосессией в нижнем белье

Эпатажная артистка опубликовала эффектные кадры
Главная травести-дива Украины Монро умеет поразить и восхитить своих поклонников - артистка регулярно балует их эффектными кадрами, а также публикует фото из своих путешествий и делится мудрыми мыслями и советами. Иногда знаменитость, которая утверждает, что она "женщина не по рождению, а по призванию", принимает участие и в откровенных съемках.
Так, на своей странице в Instagram Монро опубликовала серию весьма пикантных кадров. На них она позировала в одном лишь бежевом нижнем белье, при этом лицо и голову звезда накрыла полупрозрачным золотистым платком, соорудив из него пышный тюрбан.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Необычный образ допоняет яркий макияж, особенно выделяются на фото пухлые губы артистки. На одном из снимков она эротично держит палец во рту.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Эпатажная звезда сопроводила публикацию стихотворением Марины Цветаевой.
"Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!"
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Подписчики Монро остались в восторге от впечатляющих кадров и поспешили оставить свои отзывы.
Напомним, травести-дива Монро поразила смелым фото. Шоувумен опубликовала коллаж - до и после "наведения красоты". На снимке до артистка запечатлена без парика, с платочком на голове и без грамма макияжа.
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