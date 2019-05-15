Діва Монро розбурхала мережу пікантною фотосесією в спідній білизні

Епатажна артистка опублікувала ефектні кадри
Головна травесті-діва України Монро вміє вразити і захопити своїх шанувальників - артистка регулярно балує їх ефектними кадрами, а також публікує фото з своїх подорожей і ділиться мудрими думками і порадами. Іноді знаменитість, яка стверджує, що вона "жінка не за народженням, а за покликанням", бере участь у відвертих зйомках.
Так, на своїй сторінці в Instagram Монро опублікувала серію вельми пікантних кадрів. На них вона позувала в одній лише бежевій спідній білизні, при цьому обличчя і голову зірка накрила напівпрозорою золотистою хусткою, спорудивши з неї пишний тюрбан.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Незвичайний образ допоняет яскравий макіяж, особливо виділяються на фото пухкі губи артистки. На одному зі знімків вона еротично тримає палець у роті.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Епатажна зірка супроводила публікацію віршем Марини Цвєтаєвої.
"Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!"
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Підписники Монро залишилися в захваті від вражаючих кадрів і поспішили залишити свої відгуки.
Нагадаємо, травесті-діва Монро вразила сміливим фото. Шоувумен опублікувала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу.
Ми також писали, що діва Монро поділилася мудрими життєвими порадами.
До речі, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.