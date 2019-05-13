Как перестать бояться и начать жить: дива Монро поделилась мудрыми советами

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка отметила, что ей в личку присылают много похожих вопросов

Украинская травести-дива, ведущая и автор книги Монро регулярно делится с поклонниками новостями из своей жизни и яркими фото с отдыха и светских мероприятий. Кроме того, эпатажная артистка публикует размышления о жизни и полезные советы. Знаменитость выложила красочное фото из Испании, где она сейчас отдыхает и призналась, что в последнее время ей пришло много похожих сообщений с вопросами о жизни, поэтому она решила сформулировать список рекомендаций.

На фото Монро запечатлена со спины, при этом у нее на голове повязка с крупным бантом на затылке.

Дива отметила, что те вещи, что она пишет - весьма очевидны, однако многие их забыли или же так и не узнали.

"Я думала уже завтра ворваться в вашу жизнь, но сотый крик о помощи: Как перестать бояться, как перестать жрать, заедать стресс, как начать жить свою жизнь и так далее; сподвиг, не откладывая на завтра, проникнуть на вашу территорию и в очередной раз напомнить очевидные вещи, которые должны были объяснить ваши родители или книги. Но, к сожалению, как показывает практика, родители считают иначе. А книги Так и остаются стоять на пыльных полках.

В итоге по миру бродит армия потерянных, одиноких и несчастных людей, которые вроде живут, а не живут совсем... просыпаясь утром с надеждой, которая гаснет ровно тогда, когда берется в руки телефон, либо же включается телевизор, звонит родственник или выходит муж (жена) из ванны и что-то начинает хотеть.



Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Вроде все чего-то от тебя хотят, а по факту ты не можешь ничего дать, потому что не знаешь, чего же ты хочешь. #жизньболь, #какжеяустала #оставьтеменявпокое...этот список хэштегов весьма показателен, даже если в шутку. А на деле все очень просто. Запомните, а лучше запишите, а еще круче тату на запястье:

1.Мир несправедлив. Да! То есть общество людей несправедливо. Потому что каждый на себя. И точка. Большая жирнючая ТЧК.

2. Так как каждый за себя (исключение мать за дите, Это зовется материнским инстинктом, и чаще действует губительно для обоих), поэтому всем по**й на то, есть вы, нет вас, здоровы ли вы, больны, счастливы либо в бесконечных пи**остраданиях. Не по**й только вашему работодателю, и то он всегда может найти замену, и вашему психотерапевту, вы ему платите. Всем остальным До сраці (правильно "До сраки")

3.Если всем по**ю, то чего вы боитесь??? Что кто-то что-то скажет обидное? Так у этого кто-то есть язык и голос, чтобы говорить, то, что выдает какая-то частичка мозга. Я не лазила туда и сказать не могу. Но эта хе*ня генерирует мыслительный поток всегда! Ну сказали вам, шо вы бездарны, уродина, мужик в парике, тупица, с*ка - шлю*а - дрянь? Ок. Смотрим выше, пункт два.

4. Человека задевает ровно то, что его беспокоит. То есть, если вы реагируете на мнение других, значит вы предполагаете, что возможно я "с*ка-шлю*а-дрянь?" А может так и есть? А?

5. Отсюда вытекает последний на сегодня, пятый пункт: разберитесь в себе! Определитесь Кто вы, и чего от себя хотите? С*ка? Ок! Шлю*а? Имеешь право. Тело твое. Дрянь? А вот с этим нужно работать. Всем мур и не благодарите. А лучше души подарите", - поделилась размышлениями травести-дива.

Подписчики поблагодарили Монро за мудрые и полезные советы - многие из них согласились с ней.

"Прям зачиталась вас, такие мудрые вещи говорите. Как прийти к этому, как это понять и не париться по поводу чужого мнения. Вроде и пожила уже не мало лет, но блин, все равно в голове куча тараканов. Вы мудрая, одно удовольствие читать Вас!"

"Монро, какая же вы всё-таки умная!!!"

"Монро, вы моя богиня"

"Это все верно...это все общеизвестно и банально...но блин ..как же трудно это все принять и не обращать внимания на мнение людей...Монро спасибо ..такой длинный и верный пост"

"Вы как всегда глаголите Истину"

"Монюсичкааа!!! Искупалась в бальзаме из слов Твоих..и настроение Вау!Подписываюсь под каждым словом и реально жаль тех, кто ещё позволяет Себе реагировать"

"Монрита! Вот это да, видать Вас допекли, ну браво. Не каждый напишет то, что Вы (правду-матку )!!!"

Напомним, травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Испании.

Ранее травести-дива Монро поразила смелым фото. Шоувумен опубликовала коллаж - до и после "наведения красоты". На снимке до артистка запечатлена без парика, с платочком на голове и без грамма макияжа.

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