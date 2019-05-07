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Без укладки и макияжа: травести-дива Монро поразила смелым фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 13:58
Без укладки и макияжа: травести-дива Монро поразила смелым фото
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка также рассказала интересные факты о себе

Яркая и неординарная травести-дива Монро регулярно восхищает пользователей сети своими стильными образами и эффектным и красивым макияжем. Во время выходов в свет или прямой эфир она всегда на высоте и выглядит просто изумительно. Однако на этот раз знаменитость поразила подписчиков своего Instagram смелым и откровенным снимком - она показала себя без укладки и косметики.

На фото Монро продемонстрировала коллаж - до и после "наведения красоты". На снимке до артистка запечатлена без парика, с платочком на голове и без грамма макияжа. В подписи к публикации она поделилась интересными фактами о себе.

Без укладки и макияжа: травести-дива Монро поразила смелым фото

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"С какого-то перепугу инста насыпал мне тонну подписчиков. Я конечно рада, но к подобным щедротам отношусь насторожено. Вообще не люблю сюрпризы и всякие розыгрыши, но раз пошла такая пьянка, давайте еще раз познакомимся?! Итак:

  • Нарекла себя Монро! Просто когда-то начинала с жанра травести музыкальной пародии на Мерлин. На этом и заработала несуществующие миллионы.
  • Добавила статус Неугомонная, дабы обозначить свой характер. Ну любопытная, шо Шерлок
  • Женщина не от рождения, а по призванию.
  • Все натюрель. Ни тату, ни проколов, ни операций, ни инородных тел, нос свой, родименький.
  • По жизни занимаюсь своей жизнью! Ее обустройством и познанием.
  • А еще веду разного рода развлекательные мероприятия, снимаюсь в тв-шоу, сериалах, кино и постоянно умничаю. Люблю закрутить мысль в бублик)
  • Обожаю: (загибайте пальцы) кофе, косметику, кошек, музыку, Венецию, хлеб с маслом, аромат туберозы и жасмин, туфли на каблуках и книги, шампанское и суши, морской бриз и загорелые лодыжки, молочный лак для ногтей и браслеты...
  • Возбуждают целостные, сильные, смелые и сложные мужчины.
  • Восхищаюсь людьми, которые постоянно в поиске себя и не бояться правды.
  • Живу на радость себе и людям. Вроде получается.
  • Мечтаю, Чтобы в Украине не было бездомных животных и о домике у моря. Хи-хи. 

А еще тщеславна, цинична, не умею жалеть и порой беспощадна. Но это скорее бонус ко всем вышеперечисленным плюшкам", - написала эпатажная дива.

Поклонники оставили множество положительных отзывов, восхищаясь смелостью знаменитости и называя ее источником вдохновения и женственности.

  • "Тот случай, когда женщина не от рождения, а по призванию, выглядит женственнее и шикарнее многих, родившихся женщинами"
  • "Монро, Вы настолько гармонично себя создали и подаете, что эта тонкая грань баланса Инь и Янь чувствуется даже через экран. Она вам очень идет. Уважение"
  • "Монро! Спасибо, что Вы есть! За честность и открытость! Подписана. Восхищаюсь!"
  • "Честно Вы интересная Леди))И очень гармоничной везде являетесь"
  • "Тот случай,когда человек на своем месте, приятен и внешне и внутри"
  • "И просто шикарная Монро, рождена вдохновлять"
  • "Восхищаюсь.....остротой ума...чувством юмора!!!"
  • "Ты такая необыкновенная - острый ум и красота от природы -- редкое сочетание. И волшебные зелёные глаза"
  • "Боже, Монритта, в который раз: в восхищении! Вы самая лучшая таблетка от всех невзгод"
  • "Смелый и честный человек!"
  • "Ты потрясающая, а твоя откровенность пленяет своей изысканностью. Браво Монро"

Напомним, травести-дива Монро поразила эффектным образом на красной дорожке. Артистка посетила церемонию вручения украинской кинопремии Золота Дзиґа 2019.

Ранее дива Монро взбудоражила сеть поразительным перевоплощением.

Кстати, травести-дива Монро дала совет, как отвечать на нетактичные вопросы о личном.

"Женственно и сексуально": дива Монро поразила эффектным образом на красной дорожке Невероятное преображение: дива Монро взбудоражила сеть эффектными фото
Новости Украины артисткамонро
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