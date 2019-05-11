Травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Испании

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка отправилась на отдых к морю

Яркая украинская травести-дива Монро живет активной жизнью и регулярно радует своих поклонников эффектными фото, своими размышлениями на злободневные темы, прямыми эфирами и полезными советами. Показывает она и свои путешествия - так, сейчас звезда устроила себе небольшой отдых у моря в солнечной Испании. На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектным фото, на котором продемонстрировала впечатляющую растяжку.

На снимке Монро запечатлена со спины. Она стоит в пещере с видом на море, при этом правую ногу дива забросила на весьма высокое ограждение. Руки она красиво подняла в танцевальной позе, держа в одной из них баночку с каким-то напитком. Для прогулки знаменитость выбрала удобный черный комбинезон с укороченными штанинами, шлепанцы и серебристую сумку.

"Наська, угомонись. С понедельника обещаю вернуть гламур и вумные мысли, а пока, #морэээ Всем веселой пятницы, много не пейте, нам еще на Фудзияму лезть", - написала артистка.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Ранее она поделилась еще одним фото, на котором стоит на пляже спиной к камере и смотрит на море. Особое внимание привлекает наряд шоувумен - на ней белая куртка с рисунком одной из ее кошек (а всего их у Монро четыре).

"Лучшие года жизни нужно встречать исключительно у моря. Кто составит компанию?" - прокомментировала дива.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Фолловеры желают Монро отличного отдыха и восхищаются яркими фото.

"Море прекрасно и удивительно"

"Супер! И я туда хочу"

"Куртка класс, океан класс, Вы прекрасна"

"Я бы с удовольствием! И к тому же, живя в Испании, ни разу не была на юге... Рванула бы сегодня же к вам! Куртка - класс"

"О море море..."

"Обожаю наблюдать за Вашими путешествиями. Но наблюдать - одно,а на морЭЭ охота-другое)) В этом году обязательно его увижу!"

"Цвет у моря потрясающий!!! Отличных выходных, Монро"

Напомним, ранее травести-дива Монро поразила смелым фото. Шоувумен опубликовала коллаж - до и после "наведения красоты". На снимке до артистка запечатлена без парика, с платочком на голове и без грамма макияжа.

Мы также писали, что травести-дива Монро поразила эффектным образом на красной дорожке. Артистка посетила церемонию вручения украинской кинопремии Золота Дзиґа 2019.

Кстати, дива Монро взбудоражила сеть поразительным перевоплощением.