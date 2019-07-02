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Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2019 - 20:29
Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтом
Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

Семья украсила обложку Harper's Bazaar Arabia

Кайли Дженнер стала мамой в прошлом году, с тех пор жизнь знаменитой красотки круто изменилась. По словам девушки, она по-другому стала ощущать себя и свое предназначение. Тому подтверждение и многочисленные селфи с годовалой Сторми, которые регулярно украшают Instagram 21-летней звезды. А несколько часов назад она представила новую съемку для Harper's Bazaar Arabia, где снялась вместе с мамой Крис Дженнер и малышкой.

Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтомДикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтом

Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтомКайли, Крис и Сторми в новой съемке (фото: instagram.com/kyliejenner) 

На нескольких обложках они предстали в совершенно разных образах. На одной, пожалуй, самой необычной, все три красотки примерили стильные наряды с хищным принтом. Крис блистает в длинном платье, открывающем плечи, яркой леопардовой расцветки и крупных очках Dolce & Gabbana в такой же оправе. Кайли надела черное платье с леопардовыми вставками, узкие очки, хищной расцветки колготки и туфли на огромной шпильке. Малышку Сторми также не обошел стороной хищный тренд. На ней надето платьице на тонких бретельках с леопардовыми пятнами и крупными цветами. "Для сильных женщин! Может, мы их знаем, может, мы и есть они, а может, мы их воспитаем", – подписала Кайли снимок, который опубликовала на своей странице.

Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтом

Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтомДикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтомТри поколения семьи Дженнер во всей красе (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Для фотосессии знаменитым красавицам также выбрали массу других нарядов. Они демонстрируют однотонные брючные костюмы и длинные плащи. На одной из обложек Кайли появилась одна – в наряде total black. А еще одна показала Кайли и Крис в черно-белых стильных ансамблях. Девушки позируют в забавных и порой весьма трогательных позах: Кайли держит на руках Сторми, тут же есть и кадр, где Крис держит свою малышку Кайли.

Дикие сердцем: Кайли Дженнер с мамой и дочкой появились на обложке глянца в нарядах с хищным принтомКайли с мамой (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Серию фото в своем микроблоге Кайли также дополнила словами, полными нежности. "Я никогда не думал о любви матери, пока сама не стал ею. Нет достаточно сильных слов, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю и как я счастлива, что ты есть моей жизни", – подытожила знаменитая красавица.

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