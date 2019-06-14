Слишком милые! Кайли Дженнер поделилась трогательным фото с маленькой дочкой

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-летняя красавица опубликовала новое фото с дочкой

Кайли Дженнер, которой этим летом исполнится всего 22 года, обожает громкие вечеринки и тусовки. Недавно они с давней подругой Анастасией Караниколау громко отметили ее день рождения. Девушки засыпали сеть соблазнительными фото в ярко-розовых купальниках и откровенных позах. Но при этом самая молодая миллиардерша в мире не забывает и о материнстве. Когда и куда может, она всегда берет годовалую дочь Сторми с собой. Так было и на упомянутой пати. К слову, стремление не расставаться с дочкой даже на шумных вечеринках не раз вызывало волну критики в сети. Многие поклонники звезды уверены, что детям нечего делать рядом с полуголыми родителями и алкоголем.

Кайли веселится с подругой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поэтому периодически на странице Кайли в Instagram появляются трогательные фото, которые показывают: Дженнер – любящая заботливая мать и заставляют недоброжелателей замолчать. Несколько часов назад звезда соцсетей запостила новый снимок. Она держит девочку на руках, обняв и прижав к себе. "Мама всегда с тобой, крошка", – написала она. Мама и дочь выглядят счастливыми и умиротворенными. А еще – как обычно, стильными. Кайли надела облегающее светло-серое платье под горло. Оно полной мерой продемонстрировало ее выдающиеся формы. К слову, Кайли обожает подчеркивать фигуру мини-нарядами. Дополнили образ яркий вечерний макияж и укладка. Сторми одета в белое платьице и белые же массивные кроссовки.

Новое фото с дочкой Кайли умилило общественность (фото: instagram.com/kyliejenner)

Разумеется, за такое милое фото Кайли получила массу восторгов и позитивных комментариев от 138-миллионной армии подписчиков. Они восхищаются красотой обеих и отмечают, что девочка становится с каждым днем все более симпатичной.

Сестры в рекламной кампании новой коллекции (фото: instagram.com/kyliejenner)

О работе Кайли тоже не забывает. Недавно она представила совместную коллекцию макияжа со своей старшей сестрой – Хлое Кардашьян. Koko Kollection включает в себя множество незаменимых летних продуктов, включая хайлайтер, блески, пудры и тени. Над линией сестры работали вместе и, по их словам, коллекция превзошла сама себя. Тест косметики она, кстати, целый день публикует в сториз.