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"Диета потерпела крах": Катя Осадчая в купальнике и шортах удивила заявлением

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 16:42
"Диета потерпела крах": Катя Осадчая в купальнике и шортах удивила заявлением
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала пестрый пляжный образ

Катя Осадчая и Юрий Грбунов во всю наслаждаются отдыхом на турецком морском берегу. Ведущие релаксируют на пляже и то и дело публикуют на страничках в Instagram фото в расслабленных образах, а также не забывают делиться романтичным настроением. Катя с удовольствием меняет купальники и каждый раз восхищает подписчиков стройными формами. Естествено, фолловеры звезды живо интересуются ее рационом и правилами питания, ведь также хотят иметь точеную фигуру.

Катя решила немного повременить с откровениями, но пообещала, что обязательно раскроет свои секреты. Более того, ведущая решилась на признание – на отдыхе она забросила диету.

Теледива опубликовала снимок в ярком пляжном наряде. Поверх купальника-балконет она набросила легкую рубашку и надела пестрые желтые шорты. Свой лук звезда дополнила широкополой шляпой и солнечными очками.

&quot;Диета потерпела крах&quot;: Катя Осадчая в купальнике и шортах удивила заявлением

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Пам‘ятаю, що обіцяла написати про свій режим харчування, але вирішила, що напишу по поверненню, аже на відпочинку дієта зазнала краху", - констатировала знаменитость.

Подписчики поддержали решение Кати и отметили, что отпуск- это место, где можно себе немного дать волю. Кроме того, они восхитились отличной физической формой ведущей.

  • Катюня и это правильно, дома надо седеть на диетах, а на курортах надо топтать вкуснятины!
  • Супер! Красуня
  • Наслаждайтесь отдыхом. А вкусная еда - это неотъемлемая часть хорошего отдыха!
  • Дуже гарна!
  • Наш человек!
  • Вау!
  • Молодець!
 

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая восхитил воздушным нежным образом в сарафане от украинского дизайнера.

Напомним, что во время отпуска Турции Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили грандиозный концерт Дженнифер Лопес в рамках ее мирового тура.

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