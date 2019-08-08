Катя Осадчая покорила ультрастильным пляжным образом от украинского дизайнера

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая спасается от жары в море!

Катя Осадчая не устает баловать свою многотысячную армию поклонников все новыми и новыми образами c отдыха. Напомним, что Осадчая и ее муж, телеведущий Юрий Горбунов все еще отдыхают в Турции. Как отмечает у себя в отметках телеведущая, они отдыхают на Турецкой ривьере. Это неофициальный термин для обозначения части морского побережья Турции с наиболее развитой курортной инфраструктурой. Как правило, в условные пределы ривьеры включают берега Средиземного и Эгейского морей на территории провинций Анталья и Мугла.

О старте отдыха Осадчая сообщила поклонникам 1 августа. И с тех пор буквально каждый день показывает новые пляжные наряды. Кроме того, телеведущая с особенной гордостью подчеркнула, что наряды эти - преимущественно от украинских дизайнеров. Чему она очень рада!

Не стал исключением и один из недавних образов именитой ведущей. Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала фото, на котором позирует в воздушном летнем платье от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит. На нежно-розовом платье видим актуальный флористический принт в видео белоснежных цветов ландышей. Платье в пол многоярусное и на бретельках. Свой яркий образ телеведущая дополнила уже знакомой широкополой соломенной шляпой, белыми шлепанцами с надписями, а также массивной и удобной плетеной сумкой для пляжа.

Стильная Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

На следующем снимке украинская ведущая позирует уже на пляже. Поплавав в море, Катя решила сделать селфи. На телеведущей открытый купальник в горошек, а также массивные зеркальные очки, в которых отражаются цветы.

Стильная Катя Осадчая в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

“Много воды, мало еды и тень - спасение от жары, сегодня на градуснике было 46. А как вы спасаетесь от жары?” - подписала свой пост Осадчая, не забыв обратиться также к поклонникам.

И подписчики Осадчей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

“Я не спасаюсь) я наслаждаюсь)))”

“У нас нет жары. Мы в Киеве живем))”

“Я в такую ​​жару не выхожу из дома”

“Сидим летом на работе. Под кондиционером”

“Очечи класс!”

“А у нас её нет. Очень комфортная погода”

“А у нас прохладно, поэтому много едим, спим и некрасиво одеваемся”

“Ходим на работу. Там кондиционер”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, что в Турции Осадчая и Горбунов насладились уникальным концертом 50-летней Дженнифер Лопес! Счастливые телеведущий просто-таки засыпали сеть множеством видео с выступления латиноамериканской певицы.

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.