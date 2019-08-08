"Дієта зазнала краху": Катя Осадча в купальнику і шортах здивувала заявою

Телеведуча показала строкатий пляжний образ
Катя Осадча та Юрій Грбунов у всю насолоджуються відпочинком на турецькому узбережжі. Ведучі релаксують на пляжі і весь час публікують на сторінках в Instagram фото в розслаблених образах, а також не забувають ділитися романтичним настроєм. Катя із задоволенням змінює купальники і кожен раз захоплює підписників стрункими формами. В вою чергу, фолловери зірки жваво цікавляться її раціоном і правилами харчування, адже також хочуть мати подібну фігуру.
Катя вирішила трохи почекати з одкровеннями, але пообіцяла, що обов'язково розкриє свої секрети. Більш того, ведуча зважилася на зізнання – на відпочинку вона закинула дієту.
Теледіва опублікувала знімок в яскравому пляжному вбранні. Поверх купальника-балконет вона накинула легку сорочку й наділа строкаті жовті шорти. Свій лук зірка доповнила крислатим капелюхом і сонячними окулярами.
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Пам'ятаю, що обіцяла написати про свій режим харчування, але вирішила, що напишу по поверненню, аже на відпочинку дієта зазнала краху", - констатувала знаменитість.
Підписники підтримали рішення Каті і зазначили, що відпустка - це місце, де можна собі трохи дати волю. Крім того, вони захопилися відмінною фізичною формою провідною.
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Раніше Катя Осадча захопив повітряним ніжним образом в сарафані від українського дизайнера.
Нагадаємо, що під час відпустки Туреччині Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали грандіозний концерт Дженніфер Лопес в рамках її світового туру.