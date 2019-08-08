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"Дієта зазнала краху": Катя Осадча в купальнику і шортах здивувала заявою

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 16:42
"Дієта зазнала краху": Катя Осадча в купальнику і шортах здивувала заявою
Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча показала строкатий пляжний образ

Катя Осадча та Юрій Грбунов у всю насолоджуються відпочинком на турецькому узбережжі. Ведучі релаксують на пляжі і весь час публікують на сторінках в Instagram фото в розслаблених образах, а також не забувають ділитися романтичним настроєм. Катя із задоволенням змінює купальники і кожен раз захоплює підписників стрункими формами. В вою чергу, фолловери зірки жваво цікавляться її раціоном і правилами харчування, адже також хочуть мати подібну фігуру.

Катя вирішила трохи почекати з одкровеннями, але пообіцяла, що обов'язково розкриє свої секрети. Більш того, ведуча зважилася на зізнання – на відпочинку вона закинула дієту.

Теледіва опублікувала знімок в яскравому пляжному вбранні. Поверх купальника-балконет вона накинула легку сорочку й наділа строкаті жовті шорти. Свій лук зірка доповнила крислатим капелюхом і сонячними окулярами.

&quot;Дієта зазнала краху&quot;: Катя Осадча в купальнику і шортах здивувала заявою

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Пам'ятаю, що обіцяла написати про свій режим харчування, але вирішила, що напишу по поверненню, аже на відпочинку дієта зазнала краху", - констатувала знаменитість.

Підписники підтримали рішення Каті і зазначили, що відпустка - це місце, де можна собі трохи дати волю. Крім того, вони захопилися відмінною фізичною формою провідною.

  • Катюня і це правильно, будинку треба сивіти на дієтах, а на курортах треба топтати смакоти!
  • Супер! Красуня
  • Насолоджуйтеся відпочинком. А смачна їжа - це невід'ємна частина гарного відпочинку!
  • Дуже гарна!
  • Наша людина!
  • Вау!
  • Молодець!
 

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча захопив повітряним ніжним образом в сарафані від українського дизайнера.

Нагадаємо, що під час відпустки Туреччині Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали грандіозний концерт Дженніфер Лопес в рамках її світового туру.

"Я щаслива", 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику Турецькі канікули: Осадча в напівпрозорому вбранні блиснула нескінченними ногами
Новини України Катя Осадча
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