"Девочка с огромным сердцем": Седокова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Анна Седокова отпраздновала день рождение своей младшей дочери Моники, которой 19 июля исполнилось 8 лет. Свое поздравление украинская певица написала в комментарии под фотографией в Instagram.

Седокова опубликовала фото, на котором она запечатлена с множеством надувных шариков.

Анна Седокова поздравила дочь Монику с днем рождения (фото: instagram.com/annasedokova)

"Вчера был один из трех самых прекрасных дней в моей жизни! Вчера, 19 июля, родилась моя солнечная принцесса Моника", - написала певица.

Она также отметила, что Моника - девочка с огромным сердцем и необычной судьбой. Дело в том, что опеку над Моникой Седокова никак не могла поделить со своим бывшим супругом бизнесменом Максимом Чернявским. Сейчас, по решению суда, родители могут воспитывать ребенка поровну.

"Мы любим тебя сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей сидя в самолете, только для того, чтобы увидеть твою улыбку! Я готова много работать, многого всего добиться, чтобы иметь возможность никогда с тобой не разлучаться!" - добавила Анна, мать троих детей.

Она также отметила, что несмотря на то, что жизнь иногда подкидывает им неприятные сюрпризы, они все-равно смогут преодолеть все трудности и жить счастливо вместе.

Пользователи сети также оставили свои пожелания имениннице.

С днем рождения! Желаю здоровья и чтоб мама с дочкой всегда были вместе;

Поздравляем Монику и желаем, чтобы прекрасная мама была всегда с ней рядом!!! Любим вас девчонки;

Поздравляем!!! Будь сильной!!!! Здоровой!!! И непременно счастливой!!!

С днем рождения, Мона! Будь счастлива! Хочу, чтобы ты всегда была рядом с мамой;

Дети цветы жизни с днем рождения.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Седокова пожаловалась на большие расходы. Певица вынуждена до сих пор снимать жилье, хотя взяла квартиру в ипотеку.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова рассказала, как борется с целлюлитом.