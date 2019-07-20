"Дівчинка з величезним серцем": Седокова зворушливо привітала дочку з днем народження

Ганна Седокова відсвяткувала день народження своєї молодшої дочки Моніки, якій 19 липня виповнилося 8 років. Своє привітання українська співачка написала у коментарі під фото в Instagram.

Седокова опублікувала фото, на якому вона зображена з безліччю надувних кульок.

Анна Седокова привітала дочку Моніку з днем народження (фото: instagram.com/annasedokova)

"Вчора був один з трьох найбільш прекрасних днів у моєму житті! Вчора, 19 липня, народилася моя сонячна принцеса Моніка", - написала співачка.

Вона також зазначила, що Моніка - дівчинка з величезним серцем і незвичайною долею. Справа в тому, що опіку над Монікою Седокова ніяк не могла поділити зі своїм колишнім чоловіком бізнесменом Максимом Чернявським. Зараз, за рішенням суду, батьки можуть виховувати дитину порівну.

"Ми любимо тебе сильно і ніякі проблеми не розірвуть нашу зв'язок! Я готова долати тисячі кілометрів і спати багато ночей, сидячи в літаку, тільки для того, щоб побачити твою посмішку! Я готова багато працювати, багато чого добитися, щоб мати можливість ніколи з тобою не розлучатися!" - додала Анна, мати трьох дітей.

Вона також зазначила, що незважаючи на те, що іноді життя підкидає їм неприємні сюрпризи, вони все одно зможуть подолати всі труднощі і жити щасливо разом.

Користувачі мережі також залишили свої побажання іменинниці.

З днем народження! Бажаю здоров'я і щоб мама з донькою завжди були разом;

Вітаємо Моніку і бажаємо, щоб прекрасна мама була завжди з нею поруч!!! Любимо вас дівчата;

Вітаємо!!! Будь сильною!!!! Здоровою!!! І неодмінно щасливою!!!

З днем народження, Мона! Будь щаслива! Хочу, щоб ти завжди була поруч з мамою;

Діти квіти життя з днем народження.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Седокова поскаржилася на великі витрати. Співачка змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку.

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