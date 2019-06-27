"Надоело стесняться": Анна Седокова рассказала, как борется с целлюлитом

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица призналась, что не вполне довольна своим телом и решила это изменить

Анна Седокова не раз попадала под весьма жесткую критику в сети из-за публикации откровенных фото в купальнике и белье (а то и полностью обнаженной), достается и ее фигуре - немало пользователей сети считают, что она располнела и ей не мешало бы похудеть. Певица обычно не обращает внимания на высказывания недоброжелателей и с гордостью демонстрирует свои формы на своей странице в Instagram.

Однако недавно она призналась, что одна проблема все же есть - и это целлюлит. Анна честно призналась, в том числе и самой себе, что он у нее таки есть, именно поэтому она стесняется носить мини и не довольна полностью тем, как выглядит.

"Вчера вечером мне написала одна очень крутая девочка и супер артист со словами "Забей ты. Не читай, что пишут ! У тебя фигура моей мечты". Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу, чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребенка я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как еще пару лет назад, мой бывший муж,написал мне - "Аня что с тобой такое, посмотри на себя". Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю, что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять", - написала Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Далее она поведала, как же она борется с предательской "апельсиновой коркой", а также попросила подписчиков поделиться их советами и секретами.

"Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир, это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать. Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны. Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась, у меня был стресс", - рассказала артистка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Знаменитость также отметила, что очень важны массажи и спортивные тренировки.

"Массажи!!! Одновременно на похудение и подтяжку!!! Это важно не забывать. Вчера мне подарили какой-то пластырь. Его нужно держать каждые 24 часа. Не понимаю, как это работает, но готова на все! И самое важное - это зал и кардио в антицелюлитных штанах!!! Это самое важное! Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости. Что еще? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе. Есть Советы для вашей пышечки?" - откровенно поделилась исполнительница и мама троих детей.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Мнения фолловеров разделились - некоторые пишут, что Седокова и так прекрасна и ей совершенно не нужно что-либо делать. Другие же делятся своими секретами красоты, такими как скрабы и лечебное голодание.

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