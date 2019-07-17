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Боюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходы

STYLERПерсоны    17.07.2019 - 19:47
Боюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходы
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Седокова вынуждена до сих пор снимать жилье, хотя взяла квартиру в ипотеку

Анна Седокова, известная певица, пожаловалась, что ее ежемесячные траты перевалили за миллион рублей. Об этом она рассказала в эфире шоу "50 вопросов".

Не так давно мы сообщали, что артистка взяла в ипотеку квартиру в Москве и для того, чтобы оплатить первый взнос, вынуждена была занимать у друзей деньги, а также заложить в ломбарде дорогой нательный крест. Сейчас она ежемесячно платит взносы за новое жилье и при этом живет в арендованной квартире.

"Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", - пожаловалась Седокова.

Она добавила, что в ее команде работает 10-15 человек, которым она также должна платить зарплату. При этом артистка на интервью приехала в автомобиле Maybach, и призналась, что до этого у нее были автомобили Geländewagen и Audi A8.

А самой дорогой вещью в своем гардеробе она назвала кроссовки за четыре тысячи долларов.

Анна Седокова рассказала о больших тратах (YouTube/Макарена)

В комментариях под выпуском передачи пользователи возмутились тем, как певица стала выглядеть и даже написали, что она сильно поправилась в последнее время.

Боюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходыБоюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходыБоюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходыБоюсь назвать точную цифру: Седокова пожаловалась на большие расходы

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Анну Седокову жестко раскритиковали за обнаженное тело на фотографиях в Греции.

А также мы рассказывали о том, что Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем.

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