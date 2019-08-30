В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката

Телеведущая восхитила пикантным нрядом
Леся Никитюк наслаждается семейным отдыхом в Бодруме, куда приехала с родителями и родственниками. Телеведущая рассказала, что поселилась на роскошной вилле и даже имеет собственного помощника – вип-отдых звезды проходит на ура, о чем она ежедневно сообщает своим поклонникам в Instagram. Не обходится и без традиционных "образов дня" - Леди Ле то и дело меняет наряды, котрые лишь подчеркивают достоинства ее стройной фигуры. Так, на смену коротким шортам и топу пришло кокетливое изумрудное мини-платье.
Леся позировала на фоне заката, стоя босиком на балконе с колонами. За ее спиной можно рассмотреть бассейн, пальмы, холмистые зеленые ландшафты и бескрайние морские пейзажи.
Отдельного внимания заслуживает наряд теледивы, который выгодно подчеркнул ее достоинства. Короткое платье нефритового оттенка с оригинально оформленным подолом, широкими рукавами и откровенным вырезом на груди позволило сделать акцент на зоне декольте и бесконечных ногах звезды.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин", - пояснила Леся, приведя весомый аргумент.
Поклонников телеведущей заинтересовала не столько красота пейзажей, сколько внешний вид самой звезды.
Скриншот комментариев
Леди Ле не удержалась и показала в сториз еще больше кадров в пикантном наряде Она позировала в разных ракурсах, демонстрируя вечерний образ в деталях.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.