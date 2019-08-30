В дерзком мини с экстремальным декольте: Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката

Леся Никитюк наслаждается семейным отдыхом в Бодруме, куда приехала с родителями и родственниками. Телеведущая рассказала, что поселилась на роскошной вилле и даже имеет собственного помощника – вип-отдых звезды проходит на ура, о чем она ежедневно сообщает своим поклонникам в Instagram. Не обходится и без традиционных "образов дня" - Леди Ле то и дело меняет наряды, котрые лишь подчеркивают достоинства ее стройной фигуры. Так, на смену коротким шортам и топу пришло кокетливое изумрудное мини-платье.

Леся позировала на фоне заката, стоя босиком на балконе с колонами. За ее спиной можно рассмотреть бассейн, пальмы, холмистые зеленые ландшафты и бескрайние морские пейзажи.

Отдельного внимания заслуживает наряд теледивы, который выгодно подчеркнул ее достоинства. Короткое платье нефритового оттенка с оригинально оформленным подолом, широкими рукавами и откровенным вырезом на груди позволило сделать акцент на зоне декольте и бесконечных ногах звезды.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин", - пояснила Леся, приведя весомый аргумент.

Поклонников телеведущей заинтересовала не столько красота пейзажей, сколько внешний вид самой звезды.

Платье суперское!

Красуня

Умничка, красотка

Плаття просто огонь

Лесюня, Ви шикарні!

Супер платье на шикарной фигуре!

Так вот с кого сделали куклу Барби!

Ну, нельзя быть красивой такой

Леся, ты оооочень крутая. Топ девчуля!

Леся что ты, и закат супер!

Краса неймовірна!

Скриншот комментариев

Леди Ле не удержалась и показала в сториз еще больше кадров в пикантном наряде Она позировала в разных ракурсах, демонстрируя вечерний образ в деталях.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее стройная Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на пляже.