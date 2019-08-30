У відвертому міні з екстремальним декольте: Леся Нікітюк засвітила груди на фоні заходу

Леся Нікітюк насолоджується сімейним відпочинком в Бодрумі, куди приїхала з батьками і родичами. Телеведуча розповіла, що оселилася на розкішній віллі і навіть має власного помічника – віп-відпочинок зірки проходить на ура, про що вона щодня повідомляє своїм шанувальникам в Instagram. Не обходиться і без традиційних "образів дня" - Леді Ле весь час міняє вбрання, які лише підкреслюють достоїнства її стрункої фігури. Так, на зміну коротким шортам і топу прийшла кокетлива смарагдова міні-сукня.

Леся позувала на фоні заходу, стоячи босоніж на балконі з колонами. За її спиною можна розглянути басейн, пальми, горбисті зелені ландшафти і безкрайні морські пейзажі.

Окремої уваги заслуговує вбрння теледіви, яке вигідно підкреслило її принади. Коротке плаття нефритового відтінку з оригінально оформленими подолом, широкими рукавами і відвертим вирізом на грудях дозволило зробити акцент на зоні декольте і нескінченних ногах зірки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Швидко лайкаємо турецький захід сонця, а то мені на вечерю", - пояснила Леся, привівши вагомий аргумент.

Шанувальників телеведучої зацікавила не стільки краса пейзажів, скільки зовнішній вигляд самої зірки.

Плаття суперское!

Красуня

Розумниця, красуня

Плаття просто вогонь

Лесюня, Ви шикарні!

Супер сукню на шикарній фігурі!

Так от з кого зробили ляльку Барбі!

Ну, не можна бути красивою такою

Леся, ти дуууже крута. Топ дівчуля!

Леся що ти, і захід сонця супер!

Краса неймовірна!

Скріншот коментарів

Леді Ле не втрималася і показала в сторіз ще більше кадрів в пікантному вбранні Вона позувала в різних ракурсах, демонструючи вечірній образ в деталях.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше струнка Леся Нікітюк в коротких шортах показала, як розслабляється на пляжі.