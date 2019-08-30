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У відвертому міні з екстремальним декольте: Леся Нікітюк засвітила груди на фоні заходу

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Телеведуча захопила пікантним вбранням

Леся Нікітюк насолоджується сімейним відпочинком в Бодрумі, куди приїхала з батьками і родичами. Телеведуча розповіла, що оселилася на розкішній віллі і навіть має власного помічника – віп-відпочинок зірки проходить на ура, про що вона щодня повідомляє своїм шанувальникам в Instagram. Не обходиться і без традиційних "образів дня" - Леді Ле весь час міняє вбрання, які лише підкреслюють достоїнства її стрункої фігури. Так, на зміну коротким шортам і топу прийшла кокетлива смарагдова міні-сукня.

Леся позувала на фоні заходу, стоячи босоніж на балконі з колонами. За її спиною можна розглянути басейн, пальми, горбисті зелені ландшафти і безкрайні морські пейзажі.

Окремої уваги заслуговує вбрння теледіви, яке вигідно підкреслило її принади. Коротке плаття нефритового відтінку з оригінально оформленими подолом, широкими рукавами і відвертим вирізом на грудях дозволило зробити акцент на зоні декольте і нескінченних ногах зірки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Швидко лайкаємо турецький захід сонця, а то мені на вечерю", - пояснила Леся, привівши вагомий аргумент.

Шанувальників телеведучої зацікавила не стільки краса пейзажів, скільки зовнішній вигляд самої зірки.

  • Плаття суперское!
  • Красуня
  • Розумниця, красуня
  • Плаття просто вогонь
  • Лесюня, Ви шикарні!
  • Супер сукню на шикарній фігурі!
  • Так от з кого зробили ляльку Барбі!
  • Ну, не можна бути красивою такою
  • Леся, ти дуууже крута. Топ дівчуля!
  • Леся що ти, і захід сонця супер!
  • Краса неймовірна!

Скріншот коментарів

Леді Ле не втрималася і показала в сторіз ще більше кадрів в пікантному вбранні Вона позувала в різних ракурсах, демонструючи вечірній образ в деталях.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше струнка Леся Нікітюк в коротких шортах показала, як розслабляється на пляжі.

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