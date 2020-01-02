Делать мир волшебнее: Алина Гросу очаровала уютными новогодними фото

Певица позировала под елочкой в милом свитере с оленями
Певица Алина Гросу ранее призналась, что в новогоднюю ночь ей приходится работать - такова судьба артиста. Однако ее семья и близкие все равно были рядом с ней в этот праздник, как и любимый муж. А сразу после праздников пара планирует отправиться в путешествие в далекую Индию, чтобы хорошенько расслабиться и отдохнуть.
Ну а пока на своей странице в Instagram Алина душевно поздравила всех с Новым годом 2020 и поделилась подборкой уютных новогодних снимков. На фото певица, которая любит откровенные наряды и эффектные луки, предстала в несколько необычном виде - она позирует под наряженной елочкой в джинсах и милом красном свитере с рисунками в виде оленей и снежинок. Ярким акцентом в этом очаровательном домашнем аутфите стали высокие белые сапоги.
Гросу нежно улыбается и выглядит очень мило на атмосферных кадрах.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Дорогие мои, с Новым Годом!!! Пусть каждый будет счастлив в 2020, пусть каждый реализуется, пусть каждый достигнет своих целей и осуществит самые сказочные мечты!!! Любви вам, крепкого здоровья и удовольствия от каждого мгновения этого года. Спасибо вам, что вы со мной:) давайте делать вместе мир лучше, добрее, красивее и волшебнее. С любовью, ваша Алина", - поделилась теплыми пожеланиями исполнительница.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Пользователи сети тоже активно поздравляют Алину с Новым годом и восхищаются эффектными снимками и ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.