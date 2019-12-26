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Алина Гросу рассказала, с кем и где встретит Новый год 2020

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 13:03
Алина Гросу рассказала, с кем и где встретит Новый год 2020
Алина Гросу (фото: ТК "Украина")

По словам Гросу, они с мужем будут медитировать

В новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, канал «Украина» покажет большой концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа», на котором зажгут популярные украинские артисты. За кулисами праздничного концерта Алина Гросу, которая ранее очаровала милым зимним луком, рассказала, как планирует провести Новый год.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певица призналась, что 31 декабря проведет на сцене – у нее будет два выступления на корпоративах. Впрочем, праздник артистка проведет с близкими:

«Моя семья будет со мной! Мы с мужем долго думали, куда же поехать… Но так удобнее: мы будем вместе отмечать, в Киеве. А поскольку мы оба работаем, то стараемся побольше времени проводить вместе. Мы и дома делаем все вместе: и убираемся, и готовим, и кота кормим. У нас так принято, все домашние дела – вместе».

А вот после Нового года Алина Гросу планирует отправиться в длительное путешествие с любимым.

«Так получилось, что у нас даже не было медового месяца. Поэтому мы улетим на две недели в Индию. Нам, кстати, порекомендовали родители, они недавно там были, и сказали, что именно в этом месте мы сможем и оздоровиться, и отдохнуть, и набраться сил. Будем медитировать, и как родители сказали, - отдохнете и морально, и душевно», – поделилась Гросу за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в 00:00.

Алина Гросу рассказала, с кем и где встретит Новый год 2020

Алина Гросу (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.

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Новости Украины Алина ГросуНовый год 2020
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