Робити світ чарівнішим: Аліна Гросу зачарувала затишними новорічними фото

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка позувала під ялинкою в милому светрі з оленями

Співачка Аліна Гросу раніше зізналася, що в новорічну ніч їй доводиться працювати - така доля артиста. Однак її сім'я та близькі все одно були поруч з нею в це свято, як і коханий чоловік. А відразу після свят пара планує відправитися в подорож у далеку Індію, щоб гарненько розслабитися і відпочити.

Ну а поки на своїй сторінці в Instagram Аліна душевно привітала всіх з Новим роком 2020 і поділилася підбіркою затишних новорічних знімків. На фото співачка, яка любить відверті вбрання і ефектні луки, з'явилася в дещо незвичному вигляді - вона позує під нарядженою ялинкою в джинсах і милому червоному светрі з малюнками у вигляді оленів і сніжинок. Яскравим акцентом в цьому чарівному домашньому аутфиті стали високі білі чоботи.

Гросу ніжно посміхається і виглядає дуже мило на атмосферних кадрах.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Дорогі мої, з Новим Роком!!! Нехай кожен буде щасливий в 2020, нехай кожен реалізується, нехай кожен досягне своїх цілей і здійснить самі казкові мрії!!! Любові вам, міцного здоров'я та задоволення від кожної миті цього року. Спасибі вам, що ви зі мною:) давайте робити разом світ кращим, добрішим, гарнішим і чарівнішим. З любов'ю, ваша Аліна", - поділилася теплими побажаннями виконавиця.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі теж активно вітають Аліну з Новим роком і захоплюються ефектними знімками і її красою.

Аліночка, з Новим Роком тебе і всю твою родину!!! А фото всі хороші, ти просто чарівна

Аліна від усієї душі вітаю вас з новим роком бажаю щастя здоров'я любові

Красуня

З Новим роком тебе

Мила в домашньому затишку

Дуже йде червоний колір

Аліна, бажаю тобі чудового Нового року і дивовижних подій, які могли б зрівнятися з якимись казковими історіями!!!

Нехай у Новому році ці чудеса стануть дійсністю!!!

Алінка, колір волосся бомбічний

Спасибі дорога Аліна

Дякую за новорічну атмосферу

З новим роком... Аліна, досить нас ставити перед вибором. Ти одна, і ти прекрасна..

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.