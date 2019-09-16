"Даже сексуально": Маша Ефросинина похвасталась кулинарным талантом мужа

Хромаев и Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Даже сын Саша очень доволен блюдом от папы

Маша Ефросинина часто показывает поклонникам различные моменты своей личной жизни. Ведь украинская телеведущая также активно развивает свой instagram-блог! Где делится различными советами, бьюти-лайфхаками, а также с удовольствием показывает, как проводит время с детьми и мужем. Не так давно Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк! Последняя даже трогательно назвала их “своими лялями”.

Теперь же Маша показывает детали семейных вечеров. Так, выяснилось, что за воскресный ужин в семье телеведущей отвечает ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев. Ефросинина показала на видео, что же ей и сыну муж приготовил на ужин 15 сентября. Более того, видео Маша также сопровождает забавными и пикантными комментариями:

“Путь к моему сердцу определенно уже много лет лежит через желудок. И еще мне это даже как-то сексуально, когда мужчина готовит… чего не скажешь о моем умении грызть огурцы”.

Маша Ефросинина показала милый семейный ужин

“Мое счастье каждого воскресного дня!” - восторженно комментирует Маша. Как видим, на ужин Хромаев приготовил своим родным филе лосося. При этом даже сын Саша с удовольствием есть блюдо, приготовленное папой.

“Нет шансов у нашего папы съехать с приготовления ужинов по выходным”, - подытожила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном! Отметим, что телеведущая крайне редко показывает фото дочери. Ефросинина неоднократно отмечала, что сама Нана не хочет публичности. Поэтому Ефросинина и не настаивает. А вот младшый Саша не против играть и позировать на камеру.