Украинская Моника Беллуччи: Ефросинина в роскошном платье украинского дизайнера произвела фурор

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина на "Олимпийском" в Киеве была ведущей семичасового концерта

Известная телеведущая Маша Ефросинина на сцене Олимпийского стадиона в Киеве восхитила зрителей роскошным образом в "наряде королевы", а также продемонстрировала удивительное платье украинского дизайнера, которое вызвало настоящий фурор в сети. Фото и видео Мария опубликовала 8 сентября на своей страничке в Instagram.

На Олимпийском шоувумен развлекала зрителей вместе с ведущим, актером и волонтером Сергеем Притулой, для которого сломанная нога - не помеха конферансу такого сложного мероприятия. Так, сам концерт длился целых 7 часов.

Маша Ефросинина на сцене Олимпийского в Киеве поразила восхитительным платьем от украинского дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На сцену выходили популярные артисты, а зрители в зале подпевали хитам.

Маша Ефросинина и Сергей Притула на сцене Олимпийского в Киеве (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина блистала в "небесном" платье, удивительная ткань которого напоминала россыпь мерцающих звезд, всплывших в небе не ночью, но в дневное время.

Маша Ефросинина в "небесном" платье от украинского дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша также отметила, что весь стадион встретил громом оваций новость о возвращении украинских политзаключенных из РФ на родину.

Маша Ефросинина и Сергей Притула на сцене Олимпийского в Киеве (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Фантастическая атмосфера! Платье, не поверите, тоже украинского бренда Dafna May. Боже, я обожаю свою работу и такие дни", - призналась Ефросинина.

Поклонники телеведущей восхищаются ее красотой и отмечают, что удивительное платье очень ей идет. Машу осыпают горячими конплиментами и сравнивают ее с легендарной итальянской актрисой и моделью Моникой Белуччи.

Украинская Моника Беллуччи!

Вы - шикарная!

Невероятное платье;

Очень красивая;

Маша, вы невероятная! А это платье просто космос!

Маша, вы и на сцене и на фото обворожительны;

Маша, вы просто умопомрачительного выглядите! Смотрю на вас и сразу хочется закрыть рот и не есть больше никогда;

Маша, вы красотка;

Концерт очень понравился! Вы невероятные ведущие!

Восхитительная и волшебная!

Ваше платье - бомба! Хочу такое!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако они ошиблись - ведь сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей. Певица поделилась со своими фанами милыми историями о своих детях и рассказала, как учит их иностранным языкам.