"Нана красавица": Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Певица рассказала, как учит детей иностранным языкам

Маша Ефросинина недавно поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако они ошиблись - ведь сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей. Младшего сыночка Александра она довольно часто показывает в сети, умиляя фанатов забавными видео и нежными фото с малышом, которому исплнилось 5 лет. А вот 15-летняя Нана не очень любит фотографироваться, так что редко появляется в аккаунте звездной мамы.

Но для нового фото она сделала исключение - Маша поделилась редким кадром, на котором запечатлена с обоими детьми. Стильная семейка позирует у памятника, на ограде которого сидит Саша. Мама и дочь одеты в похожем стиле - брюки, белые футболки и спортивную обувь. Ефросинина также дополнила лук солнцезащитными очками и кожаным коричневым рюкзачком.

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

Телезвезда рассказала, как они с мужем приучают детей к иностранным языкам с самого детства.

"Мой муж периодически стал ставить Сане мультфильмы на английском языке! Мол, пускай прислушивается и ловит смысл. Я, как советский ученик, начавший в своё время изучение английского в школе с легендарного ху из он дьюти тудэй, не верила в правильные помыслы моего супруга, пока наш сын не выдал что-то очень уместное по-английски в своей речи! Язык- дело нужное, и чем его больше в практике любого ребенка, тем больше у него впереди свободы в достижении успеха! Да-да, проверено!" - поделилась Маша.

Подписчики пришли в восторг от семейного кадра и осыпали ведущую теплыми отзывами, особенно восхищаясь красотой повзрослевшей Наны.

Нана очень выросла и стала ещё красивее!!!

Нана прекрасна!

Какие же красивые все женщины в вашей семье!

Девчонки супер, ноги от ушей! рюкзак наверное во Флоренции купили!? Класс! Спасибо, что напомнили о мультиках на английском! Знала же!

Эти бесконечные ноги!!! Красиво!

Наконец Нана! Ура!!!

Какая Нана уже взрослая стала! как время летит))))

Муж молодец

Нана красавица!

Это ваша дочь, вся в маму, высокая и длиноногая

Яка Нана красуня, а ноги то любоффффф просто

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".

Ранее Маша Ефросинина поделилась мудрыми советами, подтвержденными ее жизненным опытом .