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"Навіть сексуально": Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 12:56
"Навіть сексуально": Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка
Хромаєв і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Навіть син Саша дуже задоволений стравою від папи

Маша Єфросиніна часто показує шанувальникам різні моменти свого особистого життя. Адже українська телеведуча також активно розвиває свій instagram-блог! Де ділиться різними порадами, б'юті-лайфхаками, а також із задоволенням показує, як проводить час з дітьми і чоловіком. Не так давно Єфросиніна з сином несподівано зворушила Лесю Нікітюк! Остання навіть зворушливо назвала їх "своїми лялями".

Тепер же Маша показує деталі сімейних вечорів. Так, з'ясувалося, що за недільний обід в сім'ї телеведучої відповідає її чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв. Єфросиніна показала на відео, що ж їй і синові чоловік приготував на вечерю 15 вересня. Більш того, відео Маша також супроводжує забавними і пікантними коментарями:

“Шлях до мого серця виразно вже багато років лежить через шлунок. І ще мені це навіть якось сексуально, коли чоловік готує... чого не скажеш про моєму вмінні гризти огірки".

Маша Єфросиніна показала милий сімейний вечерю

"Моє щастя кожного недільного дня!" - захоплено коментує Маша. Як бачимо, на вечерю Хромаєв приготував своїм рідним філе лосося. При цьому навіть син Саша з задоволенням є блюдо, приготоване татом.

"Немає шансів у нашого тата з'їхати з приготування вечерь по вихідних", - підсумувала Єфросиніна.

&quot;Навіть сексуально&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка

&quot;Навіть сексуально&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася кулінарним талантом чоловіка

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з дочкою та сином! Зазначимо, що телеведуча вкрай рідко показує фото дочки. Єфросиніна неодноразово зазначала, що сама Нана не хоче публічності. Тому Єфросиніна і не наполягає. А ось младшый Саша не проти грати і позувати на камеру.

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