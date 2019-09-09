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"Мои ляли": Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 11:56
"Мои ляли": Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая показала семейный выход в свет

Маша Ефросинина за прошедшие выходные, кажется, успела все! Вместе с Сергеем Притулой она провела масштабный концерт на Олимпийском стадионе и сменила несколько роскошных нарядов, а также не упустила возможности уделить время семье. Телеведущая решила совместить приятное с полезным – отправиться на киевский осенний маркет "Кураж Базар" за книгами и провести время в кругу близких.

Так, теледива опубликовала в instagram фото с сыном Александром и похвасталась своим "уловом" - книгами для личной библиотеки. Маша одета легко, непринужденно и подчеркнуто стильно - ассиметричная джинсовая рубашка с контрастной белой строчкой, белые бриджи, небольшая аккуратная сумочка через плечо. В качестве аксессуаров – солнечные очки и парочка браслетов. Александр прижался к модной звездной маме, а она слегка приобняла мальчика.

Душевный семейный кадр тут же оценила коллега Маши, Леся Никитюк, которая сейчас колесит по Украине в рамках нового тревел-шоу и делится фото на фоне различных достопримечательностей.

&quot;Мои ляли&quot;: Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ляли мои", - с умилением написала она. Маша отправила в ответ и знак благодарности смайлы в виде сердечек.

&quot;Мои ляли&quot;: Ефросинина с сыном неожиданно растрогала Лесю Никитюк

Скриншот комментариев

В комментариях поклонники сделали комплименты звезде и поделились впечатлениями от прочтения некоторых книг, которые она выбрала. Также они попросила теледиву сделать обзор любимой литературы.

  • Красавица
  • Вы уже один раз делали в "моей 5-ке" рассказ/совет о книга. Не хотите сделать а-ля второй дубль?
  • Машенька, очень вас уважаю, вы большая труженица. Красавица и замечательная мамочка. Здоровья всей вашей семье!
  • Круто
  • Полицейский Саса без формы?

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась личной историей о том, что в юности врачи поставили ей неутешительный диагноз - бесплодие. К счастью, они ошиблись, и сейчас ведущая - мама двоих детей.

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