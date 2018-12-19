"Давайте творить добро": Полякова трогательно поздравила с Днем святого Николая

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты Поляковой не остались в долгу, также поздравив певицу

Украинская "Королева ночи" Оля Полякова лаконично поздравила своих поклонников с Днем святого Николая, который отмечают 19 декабря. Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала короткое видео, где призвала каждого творить добро.

Следует отметить, что в кадре эффектная Полякова появилась в ярком образе: золотые волосы закручены в локоны, макияж не обошелся без "традиционных" для исполнительницы черных стрелок на веках и яркой розовой помады.

Поздравление от Оли Поляковой в День святого Николая (видео: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Поляковой поспешили поблагодарить ее за такой важный призыв, а также оставить и свои пожелания.

"Спасибо большое, взаимно!" — благодарит svetakoryaka.

"И вас с праздником, Олечка", — поддерживает oleg.lv.ost.

"Снимайте побольше видео, вы поднимаете настроение", — призывает kolomiets7294.

"Наша сім'я вже у Львові, зі святом Миколая, всім гарного дня", — желает stepaniuk_iaroslav.

"С Николайчиком! Здоровья вам и вашим близким", — желает uuups3772.

"Красотуличка! Обожаю", — пишет lara_amelina.

"Волшебная!" — отмечает kat_007007007.

"Какая вы красивая!" — восхищается asenain.

"Олечка, выглядеть воооот так с утра, как вы, это просто Шедеврально", — замечает tinochkakhamad.

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Потап уже успел похвастаться подарками от Святого Николая.

Напомним, ранее Дзидзьо поделился пикантными подробностями о совместных съемках с Олей Поляковой.

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