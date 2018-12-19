"Давайте творить добро": Полякова трогательно поздравила с Днем святого Николая

Фанаты Поляковой не остались в долгу, также поздравив певицу
Украинская "Королева ночи" Оля Полякова лаконично поздравила своих поклонников с Днем святого Николая, который отмечают 19 декабря. Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала короткое видео, где призвала каждого творить добро.
Следует отметить, что в кадре эффектная Полякова появилась в ярком образе: золотые волосы закручены в локоны, макияж не обошелся без "традиционных" для исполнительницы черных стрелок на веках и яркой розовой помады.
Поздравление от Оли Поляковой в День святого Николая (видео: instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики Поляковой поспешили поблагодарить ее за такой важный призыв, а также оставить и свои пожелания.
"Спасибо большое, взаимно!" — благодарит svetakoryaka.
"И вас с праздником, Олечка", — поддерживает oleg.lv.ost.
"Снимайте побольше видео, вы поднимаете настроение", — призывает kolomiets7294.
"Наша сім'я вже у Львові, зі святом Миколая, всім гарного дня", — желает stepaniuk_iaroslav.
"С Николайчиком! Здоровья вам и вашим близким", — желает uuups3772.
"Красотуличка! Обожаю", — пишет lara_amelina.
"Волшебная!" — отмечает kat_007007007.
"Какая вы красивая!" — восхищается asenain.
"Олечка, выглядеть воооот так с утра, как вы, это просто Шедеврально", — замечает tinochkakhamad.
Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic
Кстати, Потап уже успел похвастаться подарками от Святого Николая.
Напомним, ранее Дзидзьо поделился пикантными подробностями о совместных съемках с Олей Поляковой.
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