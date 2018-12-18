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Поздравления с Днем святого Николая: в стихах и в прозе

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 09:00
Поздравления с Днем святого Николая: в стихах и в прозе
Фото: Праздник Николая (pixabay.сom)

Поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе для любимых, родителей, друзей - у нас на Styler

День святого Николая празднуется ежегдно 19 декабря. В этот день от Чудотворца ждут сюрпризов и подарков под подушкой, а все Николаи отмечают именины. 

Поздравления с Днем святого Николая в стихах

Если вы на "ты" с рифмой и ритмом и относите себя к сторонникам и любителям поэзии, передавайте свои мысли с помощью образных строчек. А если вы - только ценитель, но никак не поэт, предлагаем готовые варианты, ведь в День святого Николая поздравления могут понадобиться в разных ситуациях.

Если у вас есть знакомые Николаи, не забудьте поздравить их с очередными именинами:

Твой Ангел - хранитель - святой Николай,
Ты чествуй его и добром поминай:
Святой у тебя - чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяких разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И Ангелом имени вечно храним!

На Николая дарят сладостиФото: В День святого Николая принято дарить сладости (pixabay.com)

С Днём Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдёт!

***

В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!

День святого Николая - 19 декабряФото: День святого Николая - 19 декабря (pixabay.com)

Просто хороших знакомых можно поздравить такими строчками:

В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,
Вы - счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить - с улыбкой на устах!

***
Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой,
Удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на 100 процентов!
Пускай душа поет всегда!
Счастливых Вам моментов!

Работая в офисе, можно поднять настроение своим коллегам таким поздравлением с Днем святого Николая:

В день, когда спускается
Николай с небес,
Всё вокруг меняется,
Полон мир чудес.

В праздник пусть весёлый
Сбудутся мечты -
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый
В этот день святой
Маленький подарок
От души большой!

А для любимых приберегите на 19 декабря такие поздравительные слова:

Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!

День Николая открывает сезон новогодних праздниковФото: День Николая открывает сезон новогодних праздников (pixabay.com)

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Проще всего подобрать теплые слова с праздником, в которых можно пожелать главных человеческих ценностей в жизни. Необязательно писать рифмованные поэмы, чтобы донести главный посыл - будьте счастливы. Прозаические поздравления на День святого Николая могут выглядеть таким образом:

"Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!"

***
"Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и непременно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и отзывчивы, как этот Святой! Твори чудеса для других - и чудо обязательно войдет в твой дом!"

Николаев день - время для доброты и теплых пожеланий близкимФото:  Николаев день - время для доброты и теплых пожеланий близким (pixabay.com)

"Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!"

Неважно, воспользуетесь вы готовыми заготовками или поздравлениями собственного сочинения, главное - никого не забыть и подарить свое тепло, внимание и добрые слова.

Кстати, ранее мы писали, как украсить дом к новогодним праздникам 2019. Простые идеи декораиз подручных материалов своими руками.

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Видео: РБК-Украина

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