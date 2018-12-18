Поздравления с Днем святого Николая: в стихах и в прозе

Фото: Праздник Николая (pixabay.сom)

Поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе для любимых, родителей, друзей - у нас на Styler

День святого Николая празднуется ежегдно 19 декабря. В этот день от Чудотворца ждут сюрпризов и подарков под подушкой, а все Николаи отмечают именины.

Поздравления с Днем святого Николая в стихах

Если вы на "ты" с рифмой и ритмом и относите себя к сторонникам и любителям поэзии, передавайте свои мысли с помощью образных строчек. А если вы - только ценитель, но никак не поэт, предлагаем готовые варианты, ведь в День святого Николая поздравления могут понадобиться в разных ситуациях.

Если у вас есть знакомые Николаи, не забудьте поздравить их с очередными именинами:

Твой Ангел - хранитель - святой Николай,

Ты чествуй его и добром поминай:

Святой у тебя - чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяких разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

Фото: В День святого Николая принято дарить сладости (pixabay.com)

С Днём Святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придёт,

И всё то, что долго ждали,

Наконец произойдёт!

***

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

Фото: День святого Николая - 19 декабря (pixabay.com)

Просто хороших знакомых можно поздравить такими строчками:

В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,

Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы - счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить - с улыбкой на устах!

***

Пусть милый добрый Николай

Поднимет настроение,

Подарит счастье и покой,

Удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года,

Успех на 100 процентов!

Пускай душа поет всегда!

Счастливых Вам моментов!

Работая в офисе, можно поднять настроение своим коллегам таким поздравлением с Днем святого Николая:

В день, когда спускается

Николай с небес,

Всё вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть весёлый

Сбудутся мечты -

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой

Маленький подарок

От души большой!

А для любимых приберегите на 19 декабря такие поздравительные слова:

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

Фото: День Николая открывает сезон новогодних праздников (pixabay.com)

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Проще всего подобрать теплые слова с праздником, в которых можно пожелать главных человеческих ценностей в жизни. Необязательно писать рифмованные поэмы, чтобы донести главный посыл - будьте счастливы. Прозаические поздравления на День святого Николая могут выглядеть таким образом:

"Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!"

***

"Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и непременно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и отзывчивы, как этот Святой! Твори чудеса для других - и чудо обязательно войдет в твой дом!"

Фото: Николаев день - время для доброты и теплых пожеланий близким (pixabay.com)

"Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!"

Неважно, воспользуетесь вы готовыми заготовками или поздравлениями собственного сочинения, главное - никого не забыть и подарить свое тепло, внимание и добрые слова.

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Видео: РБК-Украина