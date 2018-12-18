Потап похвастался подарками от Святого Николая

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Судья вокального шоу, продюсер и музыкант показал, что находят под подушкой рэперы в День святого Николая

Алексей Потапенко, более известный как рэп-исполнитель Потап, который ранее был объявлен судьей проекта Голос Країни, опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram зимние снимки, на которых позировал с огромным кулоном на шее.

Пописал их рэпер лаконично: "#нескембазарить".

Фото: Потап похвастался новым украшением (instagram.com/realpotap)

Оказалось, что рэпер похвастался своим новым массивным украшением, которое по его словам, ему презентовал Святой Николай.

По версии Потапа, такие презенты приносит Святой Николай рэперам, которые в прошлом году вели себя хорошо (фото: instagram.com/realpotap)

"Приятно ,что святой Николай не забывает про меня ,спасибо ему)) St.Nicolas presents is Bang!", - подписал Потап фото с подарками.

Алексей Потапенко прогулялся по заснеженому ВДНХ (фото: instagram.com/realpotap)

Свои обновки он тут же решил "выгулять" по зимнему ВДНХ в Киеве и поделиться новыми фото с поклонниками. Однако, подписчики его странички неоднозначно оценили надпись на одном из украшений.

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"Может это название нового трека?", "Дожился! Не с кем поговорить", "Потап! Вы всегда были на высоте! Очень мне нравитесь. Но сейчас у вас такой имидж, что мне кажется перебор в этом излишнем молодящимся пацанячем... Впечатление, что и правда с вами особо не о чем базарить... Где ваши новые глубокие песни? Я желаю вам творческого вдохновения!", - прокомментировали они фото.

Но некоторые пользователи решили, что этот кулон свидетельство чувств Потапа, по поводу того, что в новогом сезоне шоу Голос он сидит не рядом с Тиной Кароль, с которой любит поговорить.

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"Когда между вами посадили Монатика", "Почему вас с Тиной рассадили?" - написали под фото подписчики.

Кроме того, ранее исполнитель поделился забавным снимком. Известный украинский артист, продюсер и шоумен Потап взбудоражил сеть фото с плакатом Тины Кароль, на котором певец держит ее за грудь.