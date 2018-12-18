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Потап похвастался подарками от Святого Николая

Lite » Звезды 18.12.2018 - 18:45
Потап похвастался подарками от Святого Николая
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Судья вокального шоу, продюсер и музыкант показал, что находят под подушкой рэперы в День святого Николая

Алексей Потапенко, более известный как рэп-исполнитель Потап, который ранее был объявлен судьей проекта Голос Країни, опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram зимние снимки, на которых позировал с огромным кулоном на шее.

Пописал их рэпер лаконично: "#нескембазарить".

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Фото: Потап похвастался новым украшением (instagram.com/realpotap)

Оказалось, что рэпер похвастался своим новым массивным украшением, которое по его словам, ему презентовал Святой Николай.

Потап похвастался подарками от Святого Николая

По версии Потапа, такие презенты приносит Святой Николай рэперам, которые в прошлом году вели себя хорошо (фото: instagram.com/realpotap)

"Приятно ,что святой Николай не забывает про меня ,спасибо ему)) St.Nicolas presents is Bang!", - подписал Потап фото с подарками.

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Алексей Потапенко прогулялся по заснеженому ВДНХ (фото: instagram.com/realpotap)

Свои обновки он тут же решил "выгулять" по зимнему ВДНХ в Киеве и поделиться новыми фото с поклонниками. Однако, подписчики его странички неоднозначно оценили надпись на одном из украшений.

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Скриншот

"Может это название нового трека?", "Дожился! Не с кем поговорить", "Потап! Вы всегда были на высоте! Очень мне нравитесь. Но сейчас у вас такой имидж, что мне кажется перебор в этом излишнем молодящимся пацанячем... Впечатление, что и правда с вами особо не о чем базарить... Где ваши новые глубокие песни? Я желаю вам творческого вдохновения!", - прокомментировали они фото.

Но некоторые пользователи решили, что этот кулон свидетельство чувств Потапа, по поводу того, что в новогом сезоне шоу Голос он сидит не рядом с Тиной Кароль, с которой любит поговорить.

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Потап похвастался подарками от Святого Николая

Скриншот

"Когда между вами посадили Монатика", "Почему вас с Тиной рассадили?" - написали под фото подписчики.

Кроме того, ранее исполнитель поделился забавным снимком. Известный украинский артист, продюсер и шоумен Потап взбудоражил сеть фото с плакатом Тины Кароль, на котором певец держит ее за грудь.

Еще мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль, прокомментировала видео о новом сезоне шоу "Голос країни" с участием Потапа. В забавном ролике известный Потап, в спортзале "поет" песню Тины "Сдаться ты всегда успеешь".

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