Потап похвастался подарками от Святого Николая

Судья вокального шоу, продюсер и музыкант показал, что находят под подушкой рэперы в День святого Николая
Алексей Потапенко, более известный как рэп-исполнитель Потап, который ранее был объявлен судьей проекта Голос Країни, опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram зимние снимки, на которых позировал с огромным кулоном на шее.
Пописал их рэпер лаконично: "#нескембазарить".
Фото: Потап похвастался новым украшением (instagram.com/realpotap)
Оказалось, что рэпер похвастался своим новым массивным украшением, которое по его словам, ему презентовал Святой Николай.
По версии Потапа, такие презенты приносит Святой Николай рэперам, которые в прошлом году вели себя хорошо (фото: instagram.com/realpotap)
"Приятно ,что святой Николай не забывает про меня ,спасибо ему)) St.Nicolas presents is Bang!", - подписал Потап фото с подарками.
Алексей Потапенко прогулялся по заснеженому ВДНХ (фото: instagram.com/realpotap)
Свои обновки он тут же решил "выгулять" по зимнему ВДНХ в Киеве и поделиться новыми фото с поклонниками. Однако, подписчики его странички неоднозначно оценили надпись на одном из украшений.
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"Может это название нового трека?", "Дожился! Не с кем поговорить", "Потап! Вы всегда были на высоте! Очень мне нравитесь. Но сейчас у вас такой имидж, что мне кажется перебор в этом излишнем молодящимся пацанячем... Впечатление, что и правда с вами особо не о чем базарить... Где ваши новые глубокие песни? Я желаю вам творческого вдохновения!", - прокомментировали они фото.
Но некоторые пользователи решили, что этот кулон свидетельство чувств Потапа, по поводу того, что в новогом сезоне шоу Голос он сидит не рядом с Тиной Кароль, с которой любит поговорить.
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"Когда между вами посадили Монатика", "Почему вас с Тиной рассадили?" - написали под фото подписчики.
Кроме того, ранее исполнитель поделился забавным снимком. Известный украинский артист, продюсер и шоумен Потап взбудоражил сеть фото с плакатом Тины Кароль, на котором певец держит ее за грудь.
Еще мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль, прокомментировала видео о новом сезоне шоу "Голос країни" с участием Потапа. В забавном ролике известный Потап, в спортзале "поет" песню Тины "Сдаться ты всегда успеешь".