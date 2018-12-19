"Давайте творити добро": Полякова зворушливо привітала з Днем святого Миколая

Фанати Полякової не залишилися в боргу, також привітавши співачку
Українська "Королева ночі" Оля Полякова лаконічно привітала своїх шанувальників з Днем святого Миколая, який відзначають 19 грудня. Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала коротке відео, де закликала кожного творити добро.
Слід зазначити, що в кадрі ефектна Полякова з'явилася в яскравому образі: золоте волосся закручене в локони, макіяж не обійшовся без "традиційних" для виконавиці чорних стрілок на повіках і яскравою рожевою помадою.
Привітання від Олі Полякової в День святого Миколая (відео: instagram.com/polyakovamusic)
Підписники Полякової поспішили подякувати за такий важливий заклик, а також залишити свої побажання.
"Дякую, взаємно!" — дякує svetakoryaka.
"І вас зі святом, Олечко", — підтримує oleg.lv.ost.
"Знімайте побільше відео, ви піднімаєте настрій", — закликає kolomiets7294.
"Наша сім'я вже у Львові, зі святого Миколая, всім гарного дня", — бажає stepaniuk_iaroslav.
"З Миколайчиком! Здоров'я вам і вашим близьким", — бажає uuups3772.
"Красотулька! Обожнюю", — пише lara_amelina.
"Чарівна!" — зазначає kat_007007007.
"Яка ви красива!" — захоплюється asenain.
"Олечка, виглядати ось так з ранку, як ви, це просто Шедеврально", — зауважує tinochkakhamad.
Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic
До речі, Потап вже встиг похвалитися подарунками від Святого Миколая.
Нагадаємо, раніше Дзідзьо поділився пікантними подробицями про спільні зйомки з Олею Поляковою.
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