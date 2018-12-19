"Давайте творити добро": Полякова зворушливо привітала з Днем святого Миколая

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанати Полякової не залишилися в боргу, також привітавши співачку

Українська "Королева ночі" Оля Полякова лаконічно привітала своїх шанувальників з Днем святого Миколая, який відзначають 19 грудня. Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала коротке відео, де закликала кожного творити добро.

Слід зазначити, що в кадрі ефектна Полякова з'явилася в яскравому образі: золоте волосся закручене в локони, макіяж не обійшовся без "традиційних" для виконавиці чорних стрілок на повіках і яскравою рожевою помадою.

Привітання від Олі Полякової в День святого Миколая (відео: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Полякової поспішили подякувати за такий важливий заклик, а також залишити свої побажання.

"Дякую, взаємно!" — дякує svetakoryaka.

"І вас зі святом, Олечко", — підтримує oleg.lv.ost.

"Знімайте побільше відео, ви піднімаєте настрій", — закликає kolomiets7294.

"Наша сім'я вже у Львові, зі святого Миколая, всім гарного дня", — бажає stepaniuk_iaroslav.

"З Миколайчиком! Здоров'я вам і вашим близьким", — бажає uuups3772.

"Красотулька! Обожнюю", — пише lara_amelina.

"Чарівна!" — зазначає kat_007007007.

"Яка ви красива!" — захоплюється asenain.

"Олечка, виглядати ось так з ранку, як ви, це просто Шедеврально", — зауважує tinochkakhamad.

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

До речі, Потап вже встиг похвалитися подарунками від Святого Миколая.

Нагадаємо, раніше Дзідзьо поділився пікантними подробицями про спільні зйомки з Олею Поляковою.

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