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"Чувствую себя привлекательной": солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.10.2019 - 14:11
"Чувствую себя привлекательной": солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

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Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая - обладательница пышных аппетитных форм и обольстительной фигуры. Несмотря на нередкую критику своей фигуры, артистка смело публикует в сети откровенные фото - так, недавно она поделилась пикантными кадрами из ванной. А в новой публикации в своем Instagram-аккаунте девушка показала снимки в купальнике и призвала всех девушек полюбить свое тело.

Александра призналась, что долгое время ненавидела свою фигуру, пока не решила принять себя такой, какая она есть и быть счастливой.

"Вы любите свою фигуру? Считаете ли вы себя сексуальной? Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь, за спорт и сладости, – заявила Зарицкая.

&quot;Чувствую себя привлекательной&quot;: солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

По ее словам, сейчас она уверена в своей красоте и привлекательности.

"На этих фото я чувствую себя привлекательной, красивой, откровенной, СМЕЛОЙ. Я хочу, чтобы вы меня поддержали и опубликовали фото, на котором вы себе действительно нравитесь с хэштегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, чтобы каждый из вас научился любить себя просто так. Ведь каждый из нас - априори этого достоин", – отметила исполнительница.

&quot;Чувствую себя привлекательной&quot;: солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Пользователи сети поблагодарили Сашу за вдохновение и поддержку и принялись делиться своими историями.

  • На жаль не всі толерантні.... і хочуть нав'язати комусь думку що має бути так чи так! Коли в Україні настане день, коли люди не будуть обговорювати зовнішній вигляд????
  • Поддерживаю тебя всецело и понимаю) в себе пока никак не могу найти эту смелость и привлекательность((
  • Ти дуже гарна і особлива,тобі не потрібно мінятись
  • Ты очень красивая, не обращай внимание на всех, будь собой)) люблю
  • Вы красуня!
  • Красивая девушка
  • Яка гарна
  • Прекрасная
  • Спасибо Вам за Ваши слова. Они вдохновляют!!! Я очень не люблю свою фигуру..но надо научиться принимать её..
  • Підтримую. Я теж не з худих, мені подобається моє тіло, моя фігура

&quot;Чувствую себя привлекательной&quot;: солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело

Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)

Как мы ранее писали, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.

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