"Чувствую себя привлекательной": солистка KAZKA в купальнике призвала любить свое тело

Певица также запустила бодипозитивный флешмоб
Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая - обладательница пышных аппетитных форм и обольстительной фигуры. Несмотря на нередкую критику своей фигуры, артистка смело публикует в сети откровенные фото - так, недавно она поделилась пикантными кадрами из ванной. А в новой публикации в своем Instagram-аккаунте девушка показала снимки в купальнике и призвала всех девушек полюбить свое тело.
Александра призналась, что долгое время ненавидела свою фигуру, пока не решила принять себя такой, какая она есть и быть счастливой.
"Вы любите свою фигуру? Считаете ли вы себя сексуальной? Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, как я, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь, за спорт и сладости, – заявила Зарицкая.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
По ее словам, сейчас она уверена в своей красоте и привлекательности.
"На этих фото я чувствую себя привлекательной, красивой, откровенной, СМЕЛОЙ. Я хочу, чтобы вы меня поддержали и опубликовали фото, на котором вы себе действительно нравитесь с хэштегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, чтобы каждый из вас научился любить себя просто так. Ведь каждый из нас - априори этого достоин", – отметила исполнительница.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Пользователи сети поблагодарили Сашу за вдохновение и поддержку и принялись делиться своими историями.
Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)
Как мы ранее писали, солистка KAZKA покорила фанов нежным фото с необычным макияжем.
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