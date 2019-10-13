"Відчуваю себе звабливою": солістка KAZKA в купальнику закликала любити своє тіло

Співачка також запустила бодипозитивний флешмоб
Солістка групи KAZKA Саша Зарицька - володарка пишних апетитних форм і звабливої фігури. Незважаючи на нерідку критику своєї фігури, артистка сміливо публікує в мережі відверті фото - так, нещодавно вона поділилася пікантними кадрами з ванної. А в новій публікації у своєму Instagram-акаунті дівчина показала знімки в купальнику і закликала всіх дівчат полюбити своє тіло.
Олександра зізналася, що довгий час ненавиділа свою фігуру, поки не вирішила прийняти себе такою, яка вона є і бути щасливою.
"Ви любите свою фігуру? Чи вважаєте ви себе сексуальною? Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла — іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір — сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя. За спорт і солодощі", – заявила Зарицька.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
За її словами, зараз вона впевнена у своїй красі і привабливості.
"На цих фото я відчуваю себе звабливою, красивою, відвертою, СМІЛИВОЮ. Я хочу, щоб ви мене підтримали і опублікували фото, на якому ви собі справді подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так. Адже кожен з нас - апріорі цього вартий", – зазначила співачка.
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)
Користувачі мережі подякували Саші за натхнення і підтримку і почали ділитися своїми історіями.
Скріншот коментарів (instagram.com/kazka.band)
Як ми раніше писали, солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото з незвичним макіяжем.
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