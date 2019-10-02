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"Чувствуешь себя богиней": обворожительная Тодоренко раскрыла секрет неотразимости

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Ведущая предстала в эффектном образе

Регина Тодоренко знает секрет, как молниеносно превратиться из уставшей молодой мамочки в эффектную и сексапильную женщину-вамп. Она открыто говорит с поклонниками на своей странице в соцсети о тяготах славы и материнства, а также не боится показаться без макияжа. Всегда улыбчивая и позитивная ведущая с удовольствием делится своей философией и жизненным опытом с подписчиками в instagram и всегда получает от них обратную связь. На сей раз Регина решила поделится собственным рецептом преображения и уверенности в себе.

Ведущая порассуждала о связи осознания собственной неотразимости, позитивных изменений в жизни и восприятии окружающих. Свои философские раздумья она сопроводила эффектным фото – Регина позирует с ярким макияжем и аккуратной укладкой.

"Как же важно чувствовать себя красивой. Когда ты чувствуешь себя богиней, все видят тебя именно такой и наоборот, когда ты как, люди моментально унюхивают твое настроение. Для того, чтобы притянуть добро, необходимо пахнуть добром. - Цитаты великих. Ну, правда ведь?" - поинтересовалась звезда "Орла и Решки".

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники оценили не только слова, но и образ Регины, о чем поспешили сообщить ей под постом.

  • Це так точно. Пахнути щастям
  • Я просто тебя обожаю, Регин
  • Какие выразительные глаза
  • Регина, какая ж ты красивая. Топалову повезло безумно, он вообще сам осознает, что такая, как Регина, стала его женой. Шучу, будьте счастливы! Обожаю вас обоих!
  • Красотка
  • Региночка, ты классная
  • Регина, ты крутая
  • Ти дуже красива
  • Божественно хороша!
  • Да, правда. Улыбнешься ты - улыбнутся тебе, мир-зеркало!

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко очаровала нежным фото с мужем Владом Топаловым.

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