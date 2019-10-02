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"Відчуваєш себе богинею": чарівна Тодоренко розкрила секрет привабливості

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Ведуча постала в ефектному образі

Регіна Тодоренко знає секрет, як блискавично перетворитися з втомленої молодої матусі в ефектну і сексапільну жінку-вамп. Вона відкрито говорить з шанувальниками на своїй сторінці в соцмережі про тягар слави і материнства, а також не боїться показатися без макіяжу. Завжди весела і позитивна ведуча з задоволенням ділиться своєю філософією і життєвим досвідом з підписниками в instagram і завжди отримує від них зворотний зв'язок. Цього разу Регіна вирішила поділитися власним рецептом перевтілення і впевненості в собі.

Ведуча поміркувала про зв'язок усвідомлення власної неперевершеності, позитивних змін у житті і сприйнятті оточуючих. Свої філософські роздуми вона супроводила ефектним фото – Регіна позує з яскравим макіяжем і акуратною укладкою.

"Як же важливо відчувати себе красивою. Коли ти відчуваєш себе богинею, всі бачать тебе саме такою і навпаки, коли ти як, люди моментально унюхивают твій настрій. Для того, щоб притягнути добро, необхідно пахнути добром. - Цитати великих. Ну, правда ж?" - поцікавилася зірка "Орла и Решки".

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники оцінили не тільки слова, але і образ Регіни, про що поспішили повідомити їй під постом.

  • Це так точно. Пахнути щастям
  • Я просто тебе обожнюю, Регін
  • Які виразні очі
  • Регіна, яка ж ти гарна. Топалову шалено пощастило, він взагалі сам усвідомлює, що така, як Регіна, стала його дружиною. Жартую, будьте щасливі! Обожнюю вас обох!
  • Красуня
  • Регіночка, ти класна
  • Регіна, ти крута
  • Ти дуже красива
  • Божественно гарна!
  • Так, правда. Посміхнешся ти - посміхнуться тобі, світ-дзеркало!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зачарувала ніжним фото з чоловіком Владом Топаловим.

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