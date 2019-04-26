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"Відчувати і любити": Маша Єфросиніна розкрила секрети виховання щасливої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 09:42
"Відчувати і любити": Маша Єфросиніна розкрила секрети виховання щасливої дочки
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла про роль мами і тата в житті дівчинки

Маша Єфросиніна з любов'ю і трепетом говорить про свою сім'ю і дорожить кожною хвилиною, проведеною в колі рідних і близьких. Популярна ведуча разом з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей – дочку Нану і сина Сашка. Маша зізнається, що юна красуня, яка зовні дуже схожа на маму, не любить публічності і тому рідко з'являється в її Instagram. Ведуча не приховує, що мати дочку – велика радість, а також дає цінні поради, як виростити щасливу дівчинку.

Маша зазначає, що дочку варто оточити любов'ю і турботою, причому робити це повинні мати, якій необхідно стати для дівчинки справжньою подружкою, і батько – він формує ставлення до чоловіків в подальшому.

Зірка супроводила свої рекомендації зворушливим чорно-білим сімейним фото, на якому зображена щаслива Нана з компанії мами і тата.

&quot;Відчувати і любити&quot;: Маша Єфросиніна розкрила секрети виховання щасливої дочки

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром і дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочу поділитися з вами двома основами виховання нашої з Тимуром Хромаєвим дівчинки. Перше, це татова тактильність - ми переконані, що на підсвідомому рівні фундамент ставлення до чоловіків закладається батьком і всіма формами прояву його уваги! Тому, дорогі татусі, обіймайте своїх дівчаток, цілуйте частіше, гладьте по голові, кажете, що любите їх! Друге — це мама-подружка! З тих пір, як я навчилася стримувати свої повчальні інтонації і нескінченно нав'язувати свою думку, наші стосунки з дочкою стали теплішими. Тепер я даю пораду, тільки попередньо запитавши її, потрібен він їй!" - зізнається мудра мама.

Шанувальники Маші в який раз захоплювалися її життєвою позицією і свідомим підходом до таких важливих речей, а також подякували за досвід, яким телеведуча щедро поділилися.

"Сім' я - це сила! Тримайтеся її!", "Маша Ви супер! Згодна з Вами повністю!", "Марія, як же я надихаюся вами!", "Розумниця! Підписуюсь під кожним словом", "Маша, яка ж ви мудра жінка!", "Маша, така проста істина і не така складна мудрість!", "Ви-джерело мудрості, Маша!" - з захопленням відгукувалися про ведучу її підписники.

Раніше Маша Єфросиніна показала душевне фото в компанії мами і розповіла зворушливу сімейну історію.

Також Маша Єфросиніна поділилася кумедним відео з синочком Сашею.

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