Нимфа морская: Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также блеснула стройными ножками

Маша Ефросинина показала просто сногсшибательный образ для финального выпуска супершоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина". Отметим, что Ефросинина является ведущей и одним из экспертов шоу. К слову, суперфинал состоится уже в эту субботу, 27 апреля, в 21:00.

Так, для очередного ТВ-выхода Ефросинина выбрала вечернее платье в пол на запах. Платье насыщенного синего цвета полностью декорировано крупными пайетками. Так что телеведущая в прямом смысле блистала перед камерами. А объемные рукава придавали ее образу праздничности. В таком наряде звезда выглядела роскошно.

Роскошная Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Свой образ Маша дополнила массивными золотыми серьгами, а также изящными босоножками на шпильке.

Довольно закрытое платье, как оказалось, имеет эффектный разрез, который оголяет одну ножку. К невероятному наряду Маша Ефросинина подобрала не менее эффектную прическу: идеально уложенные локоны напоминали морскую волну.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина раньше не раз выбирала наряды глубокого синего оттенка, который, безусловно, очень к лицу эксперту шоу "Дивовижні люди".

Образы Ефросининой на шоу "Дивовижні люди" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подчеркнем, что Ефросинина выглядит отлично – телеведущая очень стройна и спортивна. Конечно, Маша активно занимается спортом и старается не пропускать тренировки, даже если предыдущий день выдался очень насыщенным. А недавно телеведущая поделилась одним из секретов своей стройности. И относится он к употреблению сладкого.

Также отметим, что до этого Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000. Именитая ведущая стала одной из звездных гостей вечеринки по случаю открытия в Киеве бутика французского бренда Balmain. Безусловно, перед камерами Ефросинина позировала в образе исключительно из нарядов этого бренда.

Шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии. В проекте ТК "Украина" борются за победу люди с неординардными умственными способностями.