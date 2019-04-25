ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нимфа морская: Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье

Lite » Мода 25.04.2019 - 13:11
Нимфа морская: Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также блеснула стройными ножками

Маша Ефросинина показала просто сногсшибательный образ для финального выпуска супершоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина". Отметим, что Ефросинина является ведущей и одним из экспертов шоу. К слову, суперфинал состоится уже в эту субботу, 27 апреля, в 21:00.

Так, для очередного ТВ-выхода Ефросинина выбрала вечернее платье в пол на запах. Платье насыщенного синего цвета полностью декорировано крупными пайетками. Так что телеведущая в прямом смысле блистала перед камерами. А объемные рукава придавали ее образу праздничности. В таком наряде звезда выглядела роскошно.

Маша Ефросинина

Роскошная Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина") 

Свой образ Маша дополнила массивными золотыми серьгами, а также изящными босоножками на шпильке.

Довольно закрытое платье, как оказалось, имеет эффектный разрез, который оголяет одну ножку. К невероятному наряду Маша Ефросинина подобрала не менее эффектную прическу: идеально уложенные локоны напоминали морскую волну.

Нимфа морская: Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье

Стоит отметить, что Маша Ефросинина раньше не раз выбирала наряды глубокого синего оттенка, который, безусловно, очень к лицу эксперту шоу "Дивовижні люди".

 

Образы Ефросининой на шоу "Дивовижні люди" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подчеркнем, что Ефросинина выглядит отлично – телеведущая очень стройна и спортивна. Конечно, Маша активно занимается спортом и старается не пропускать тренировки, даже если предыдущий день выдался очень насыщенным. А недавно телеведущая поделилась одним из секретов своей стройности. И относится он к употреблению сладкого.

Также отметим, что до этого Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000. Именитая ведущая стала одной из звездных гостей вечеринки по случаю открытия в Киеве бутика французского бренда Balmain. Безусловно, перед камерами Ефросинина позировала в образе исключительно из нарядов этого бренда.

Шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии. В проекте ТК "Украина" борются за победу люди с неординардными умственными способностями.

Какая же красотка! Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне "Ты же лопнешь": Леся Никитюк разбавила алкоголем сытный завтрак в Барселоне
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь