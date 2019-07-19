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Чудесная семья: Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа


Супругу актрисы исполнилось 56 лет

В семье известной украинской актрисы Ольги Сумской 18 июля - важная дата, ведь в этот день отмечает день рождения ее любимый муж Виталий Борисюк. Заслуженному артисту Украины, актеру и телеведущему исполнилось в этом году 56 лет. На своей странице в Instagram Ольга поделилась теплыми и душевными фото с празднования, которое они устроили в окружении самых близких и родных.

Для торжества Сумская выбрала малиновое платье в пол, а сверху набросила джинсовую куртку розового цвета. Именинник же был в джинсах, красной футболке и белой рубашке в мелкий принт.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Их 17-летняя дочь Анна, которая в этом году закончила школу, отдала предпочтение спортивному стилю - девушка надела черные брюки и розовую ветровку, а также кеды.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочкой (instagram.com/olgasumska)

На фото Ольга позирует вместе с мужем, который держит в руках праздничный торт со свечами. Также они сделали кадр втроем с дочкой, и несколько общих снимков с гостями.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и гостями (instagram.com/olgasumska)

"З днем народження, коханий", - трогательно прокомментировала кадры Сумская.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и гостями (instagram.com/olgasumska)

Многочисленные подписчики 52-летней актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили в адрес Виталия много теплых слов.

  • Віталічек красунчик, талант! Вітаю
  • Виталя!) поздравляю! 
  • З днем народження!
  • Поздравляю, кто тортик испёк?? 
  • Оля, ты всегда на высоте, вы красивая пара, любви и здоровья
  • Вітаємо! Ви фантастичні!
  • Ну, классная же пара , красивые , артистичные, дай бог здоровья и счастья на долгие лета
  • ВІТАЮ!!!! Многая літа в здоров'ї та щасті!!!!
  • Всього найкращого! Здоров'я, та здійснення задуманого! Він на це заслужив 
  • Вітаю з днем народження. Здоровья, щастя та любові. Ви чудові
  • Чудесная пара!!! Я вами восхищаюсь!!! Вы молодцы, есть на кого ровняться!!!
  • Здоровья счастья и долгих лет жизни!
  • Самі щирі вітання, будьте щасливі
 

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.

Ранее актриса Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.

Также Ольга Сумская вспомнила, как в детстве проводила каникулы, и показала архивные фото.

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