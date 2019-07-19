Чудесная семья: Ольга Сумская поделилась душевными фото с дня рождения мужа

Супругу актрисы исполнилось 56 лет
В семье известной украинской актрисы Ольги Сумской 18 июля - важная дата, ведь в этот день отмечает день рождения ее любимый муж Виталий Борисюк. Заслуженному артисту Украины, актеру и телеведущему исполнилось в этом году 56 лет. На своей странице в Instagram Ольга поделилась теплыми и душевными фото с празднования, которое они устроили в окружении самых близких и родных.
Для торжества Сумская выбрала малиновое платье в пол, а сверху набросила джинсовую куртку розового цвета. Именинник же был в джинсах, красной футболке и белой рубашке в мелкий принт.
Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (instagram.com/olgasumska)
Их 17-летняя дочь Анна, которая в этом году закончила школу, отдала предпочтение спортивному стилю - девушка надела черные брюки и розовую ветровку, а также кеды.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочкой (instagram.com/olgasumska)
На фото Ольга позирует вместе с мужем, который держит в руках праздничный торт со свечами. Также они сделали кадр втроем с дочкой, и несколько общих снимков с гостями.
Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и гостями (instagram.com/olgasumska)
"З днем народження, коханий", - трогательно прокомментировала кадры Сумская.
Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и гостями (instagram.com/olgasumska)
Многочисленные подписчики 52-летней актрисы поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили в адрес Виталия много теплых слов.
Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)
Напомним, Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам.
Ранее актриса Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье. Младшая дочь актрисы Анна закончила школу.
Также Ольга Сумская вспомнила, как в детстве проводила каникулы, и показала архивные фото.