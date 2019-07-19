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Чудова сім'я: Ольга Сумська поділилася душевними фото з дня народження чоловіка


Чоловіку актриси виповнилося 56 років

В сім'ї відомої української актриси Ольги Сумської 18 липня - важлива дата, адже в цей день відзначає день народження коханий її чоловік Віталій Борисюк. Заслуженому артисту України, акторові й телеведучому виповнилося в цьому році 56 років. На своїй сторінці в Instagram Ольга поділилася теплими і душевними фото зі святкування, яке вони влаштували в оточенні близьких і рідних.

Для торжества Сумська вибрала малинове плаття в підлогу, а зверху накинула джинсову куртку рожевого кольору. Іменинник був у джинсах, червоній футболці і білій сорочці в дрібний принт.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (instagram.com/olgasumska)

Їх 17-річна дочка Анна, яка цього року закінчила школу, віддала перевагу спортивному стилю - дівчина одягла чорні брюки і рожеву вітровку, а також кеди.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і донькою (instagram.com/olgasumska)

На фото Ольга позує разом з чоловіком, який тримає в руках святковий торт зі свічками. Також вони зробили кадр втрьох з донькою, і кілька спільних знімків з гостями.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)

"З днем народження, коханий", - зворушливо прокоментувала кадри Сумська.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і гостями (instagram.com/olgasumska)

Численні підписники 52-річної актриси поспішили приєднатися до привітань і залишили на адресу Віталія багато теплих слів.

  • Віталічек красунчик, талант! Вітаю
  • Віталя!) вітаю!
  • З днем народження!
  • Вітаю, хто тортик спік??
  • Оля, ти завжди на висоті, ви гарна пара, любові та здоров'я
  • Вітаємо! Ві фантастичні!
  • Ну, класна ж пара , красиві , артистичні, дай бог здоров'я та щастя на довгі літа
  • ВІТАЮ!!!! Многая літа в здоров'ї та щасті!!!!
  • Всього найкращого! Здоров'я, та здійснення задуманого! Він на це заслужив
  • Вітаю з днем народження Здоров'я, щастя та любові. Ви чудові
  • Чудова пара!!! Я вами захоплююсь!!! Ви молодці, є на кого рівнятися!!!
  • Здоров'я щастя та довгих років життя!
  • Самі щирі вітання, будьте щасливі
 

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не усім шанувальникам.

Раніше актриса Ольга Сумська захопила мережу фото з донькою-випускницею в прозорій сукні. Молодша дочка актриси Ганна закінчила школу.

Також Ольга Сумська згадала, як у дитинстві проводила канікули, і показала архівні фото.

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