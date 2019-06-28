Ольга Сумская восхитила сеть фото с дочкой-выпускницей в прозрачном платье

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса показала, как прошел выпускной младшей дочки Анны

Украинская актриса Ольга Сумская поражает цветущим внешним видом. Кажется, что время над ней совершенно не властно и тем более трудно поверить, что эта молодая и красивая женщина уже бабушка! Рядом со своей старшей дочерью Антониной Паперной выглядит словно сестра, да и на фото с младшей, выпускницей Анной Борысюк Ольга - как вчерашняя школьница. Соответствующими кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

Снимки были сделаны во время торжественной части выпускного вечера Анны, которая в этом году окончила школу. Выпускница позирует в воздушном и невесомом бледно-розовом коротком прозрачном платье с рюшем в области декольте и серебристых босоножках.

Ее звездная мама надела на праздник белоснежное длинное платье в пол с разрезами по бокам и дополнила образ массивным колье и белой сумочкой. Также поддержать любимую дочку пришел и ее знаменитый отец – актер Виталий Борысюк.

Ольга Сумская с дочкой Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Анна позировала в компании своих одноклассников, запечатлев на память прекрасные моменты школьной жизни, которые теперь остались позади.

"Ось і закінчилась школа. Прекрасні миттєвості, які запам‘ятовуються на все життя! Прощавай,рідна школа, дякуємо вчителям! Вітаємо, доця,і в добру путь до здійснення мрій!" - обратилась актриса к девочке.

Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники Ольги пришли в восторг от идиллии на фото и забросали комплиментами как артистку, так и ее очаровательную дочку.

"Вітаю! Красуні!", "Папина дочка!", "Вітаю! Які всі гарнюні!", "У вас така красуня донька!", "Хороша мила дівчинка,схожа на тата. Хай щастить у подальшому житті", "Папына доця, а мамочка тоже выпускница?... Желаю вам удачи,здоровья и счастья и любви!", "Миленькая,хорошенькая поздравляю с окончанием!" - оставляли теплые слова фолловеры звезды.

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