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Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2019 - 12:59
Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Актриса много времени проводила на море

52-летняя украинская актриса Ольга Сумская сейчас много времени посвящает работе и семье. На своей странице в Instagram она вспомнила беззаботные детские годы и порадовала поклонников редкими архивными фото. Артистка показала, как она зачастую проводила летние каникулы.

На черно-белых снимках юная Ольга запечатлена на пляже или же в морских волнах. По словам знаменитости, она часто проводила лето в пионерском лагере на побережье или же у бабушки в селе.

Сумская также посетовала, что сейчас бывает на море намного реже, так на это нет времени.

Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фотоОльга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото

Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)

“В детстве я чаще была на море, чем сейчас. Могла не вылезать из него целый день… Родители отдавали меня в пионерлагерь у Азовского моря в Бердянске, потому что жили мы тогда в Запорожье, а это рядом. Папа и мама на гастролях, а я в лагере или в деревне. Такими обычно были мои летние каникулы… Это сегодня дети отдыхают, где захотят, а тогда было так, как родители скажут и никаких мобилок, писали письма, а я ждала этих писем, как чего-то дорогого в мире. До сих пор их храню… А какими были ваши каникулы, друзья? Интересно, может кто помнит эти пионерские лагеря?, — поделилась воспоминаниями артистка.

Ольга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фотоОльга Сумская показала, как проводила каникулы в детстве: архивные фото

Фото: Ольга Сумская в детстве (instagram.com/olgasumska)

Подписчики звезды поспешили поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от таких милых фото.

  • Клас. А чому у шапочці?
  • Любимая актриса и просто потрясающе красивая женщина!
  • Вы класс! И дети были намного дружнее и попроще! Не то что сейчас
  • Олю Ви дуже гарна Жінка,гордість нашій країні завжди був Вашим прихильником, з роками зовсім не змінюєтесь))
  • З дитинства явно проявляється талант і ця гарна посмішка))))
  • Вас легко пізнати. Тоді всі діти відпочивали в таборах. Було цікаво.
  • Классно! Шикарное время было без телефона и интернета!)
  • Аналогічно, таке щасливе.було дитинство...у нас....
  • Чуттєво...Як гарно згадувати приємні миті. ...
  • І відразу повіяло спогадами...Дивлячись на Ваші фото Олю, багато хто згадав своє дитинство！Ви гарнюня！
  • И в меня был такой купальник )) И лагерь мой - "Азовец", рядом с рестораном "Бригантина" (так приятно вспоминать и настальгировать...)
  • Гарненька і мила
  • Дуже приємні фото. Олю, в мене був такий самий купальник
 

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга Сумская похвасталась "молодым" селфи с популярным певцом Максом Барских, которого встретила в Одессе.

Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.

Кстати, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная восхитила "брутальным" фото в компании известного актера.

"Красивая пара": дочь Ольги Сумской восхитила "брутальным" фото в компании известного актера Вот это встреча: Ольга Сумская похвасталась "молодым" селфи с популярным певцом
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