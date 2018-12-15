"Часто забывают": Полякова рассказала о главной цели на 2019 год

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Певица раскритиковала своих коллег

Популярная украинская певица и шоувумен Оля Полякова рассказала о своей главной цели на следующий год, а также как это повлияет на каждого гражданина. Об этом сообщает Viva.

"К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу – обязаны", - сказала она.

Более того, Полякова высказалась о том, где можно будет "приобщиться к прекрасному".

"Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", - подчеркнула она.

В то же время исполнительница призналась, что 2018 стал для нее одним из наиболее успешных.

"Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю", - уточнила она.

Ранее мы писали о том, как популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан спародировал фото Оли Поляковой. Он повеселил поклонников тем, что повторил "горячий" образ певицы в стиле ню, который Королева ночи сделала на Мальдивах этой осенью.

Читайте также о милом исполнении, младшей дочерью популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, песни Христины Соловей "Тримай". Семилетняя Алиса исполнила свою версию песни и покорила сеть.

Суперблондинка Оля Полякова (видео: РБК-Украина)