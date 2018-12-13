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"Леопардовую" Олю Полякову заподозрили в беременности

Lite » Звезды 13.12.2018 - 14:36
"Леопардовую" Олю Полякову заподозрили в беременности
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Королева ночи" заинтриговала новым снимком своих поклонников

Известная певица Оля Полякова поделилась новым фото в своем микро-блоге Instagram и вызвала бурю эмоций у комментаторов. Мнения поклонников разделились, одна часть похвалила за смелость в выборе наряда, вторая высказала подозрения, что округлившийся животик певицы — не случайность.

&quot;Леопардовую&quot; Олю Полякову заподозрили в беременности

Фото: Оля Полякова в леопардовом тотал-луке (instagram.com/polyakovamusic)

Поп-дива предстала на фото в наряде актуального "хищного" принта, который стал фаворитом в сезоне зима 2018-2019. Многие до сих пор не решаются испытать противоречивый тренд на себе, а вот "Королева ночи" смело носит леопардовый принт. Причем облачается она в total-леопард: облегающая леопардовая платье, сапоги с таким же принтом и роскошное пальто из искусственного меха.

&quot;Леопардовую&quot; Олю Полякову заподозрили в беременности

Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Пантера", "Вся такая леопардовая", "Красавица", "Шикарная кошечка", "Ну, просто богиня красоты", - написали похвалу подписчики под фото.

Кроме того, многие отметили, что у певицы заметен небольшое животик, и возможно она скрывает свое интересное положение.

&quot;Леопардовую&quot; Олю Полякову заподозрили в беременности

Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Оля...это мальчик?", "Мне кажется или ты беременна?", "Я тоже вижу животик", - высказали поклонники свои предположения.

Также мы писали о том, что младшая дочь Оли Поляковой, семилетняя Алиса перепела песню Христины Соловей "Тримай". Такое смелое выступление маленького ребенка покорило сеть.

Кроме того, мы писали о том, что Оля Полякова поделилась шокирующими подробностями своей семейной жизни.

А также, читайте подробности о том, что Катя Осадчая также продемонстрировала своим подписчикам как носить модный леопард. На своей страничке в социальной сети Осадчая опубликовала снимок, на котором позирует в пиджаке с леопардовым принтом от украинского бренда NAVRO

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