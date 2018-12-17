"Що ми витворяли": Полякова поділилася інтимними подробицями з DZIDZIO (відео)

Оля Полякова та DZIDZIO на зйомках комедії "Свінгери" (відео: YouTube "Сетская Життя")

Українська поп-зірка Оля Полякова і співак Дзідзьо (Михайло Хома) показали програмі "Світське життя" пікантні моменти зі знімального майданчика другої частини української комедії "Свінгери" і поділилися своїми враженнями від тантричного сексу, який вони практикували в кадрі. Про це артисти розповіли у "Світському житті".

За сюжетом фільму, DZIDZIO виконує роль гуру інтимних практик і навчає героїню Олі Полякової тонкощам тантричного сексу. Як зізнався співак, для нього відверті сцени перетворилися на сміливий експеримент.

"Я вірю у все, що відбувається, бачу, Оля теж. Ми по суті переспали тантрично сьогодні", - відзначив музикант.

Оля Полякова, яка зіграла у першій частині "Свінгерів", відреагувала на пікантні сцени спокійно і стримано.

"А що ми витворяли? Це ж кінокомедія. Ми були в одязі. І у нього навіть не було ерекції", - зізналася виконавиця.

Оля Полякова та DZIDZIO на майданчику "Свінгерів" (кадр з відео: youtube.com/Світське життя)

Раніше Оля Полякова поділилася своєю головною метою на 2019 рік і розповіла про здобутки року, що минає.

Також Полякова викликала палкі суперечки в мережі після публікації фото з облягаючому леопардовому сукню, спровокувавши чутки про вагітність.

Як ми писали, Даша Астаф'єва розповіла про поцілунок з Олею Поляковою під час зйомок другої частини української комедії "Свінгери".

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