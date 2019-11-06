Чистый соблазн: обольстительная Тина Кароль оголила грудь на постельном фото

Тина Кароль в последнее время радует поклонников исключительно счастливыми в, в большинстве совем, пикантными фото в соблазнительных и чувственных образах. Перемены в имидже в сторону большей откровенности и сексуальности украинская поп-дива объясняет тем, что ее образы отображают внутреннее состояние и подчеркивают женское начало. В откровенных нарядах она чувствует себя гармонично и естественно. Поклонникам такие изменения только по душе – они с интересом рассматривают каждую деталь на снимках кумира. Новый кадр в Instagam лишь больше раззадорил фанов артистки – она рискнула частично оголить на камеру роскошный бюст!

Обольстительная певица позирует на кровати в одном халате. Она будто ненароком кокетливо оголила ключицы и грудь, показав, что под домашней одеждой нет белья!

На голове у Тины – полотенце, словно она только что вышла из душа. Певица игриво прикрыла глаза рукой.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Горячий снимок вызвал у фанов артистки бурю эмоций и они тут же бросились одаривать ее комплиментами.

Женственная

Прекрасна

Hot

Восхитительная

Красивая

Так нравится эта фотосессия. Столько женственности

Какая зайка

Очень нежно и красиво

Нереальная

Очень красиво

Не ну похожа на свадебную фотосессию. Прям вау!

Скриншот комментариев

Ранее Тина уже публиковала снимки из этой же серии в аналогичном наряде. Тогда она ограничилась портретными чувственными и кокетливыми кадрами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль заворожила сеть эффектным ретро-образом на Танцах со звездами 2019.