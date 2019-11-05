До чего нежная! Чувственная Тина Кароль пленила сеть будоражащим образом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала фотоколлаж в чувственных образах

Тина Кароль не прекращает очаровать своей мягкой женственность, открытой сексуальностью и манящей чувственностью. Певица признается, что все ее новые образы, более раскрепощенные, чем ранее, кокетливые, игривые и соблазнительные – отражение внутреннего состояния и женского начала. Украинская поп-дива словно перчатки меняет наряды, которые выгодно подчеркивают ее внешние достоинства. Например, в одиннадцатом эфире Танцев со звездами 2019 она появилась в блестящем террактором платье и покорила образом в ретро-стиле. На свежем фото в Instagram звезда показала новые грани своей женственности.

Певица облачилась в белоснежную объемную рубашку, она расстегнула пуговки так, что смогла без труда частично обнажить плечо, ключицу и зону декольте. Тина закрыла в порыве нежности глаза и откинула голову на бок.

Макияж артистки в этот раз был легким и естественным – он лишь подчеркнул ее природные данные. Волосы как обычно были красиво и аккуратно уложены.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

У поклонников поп-дивы перехватило дыхание от созерцания ее будоражащих нежных снимков. Они отметили, что без фирменной красной помады Тина выглядит очень мило и естественно.

Чистая эстетика

Очень нежное фото

Такая нежная

Ангельская

Это самая красивая королева, которую я когда-то видела, самая

Милая очень

Такой образ просто волшебный, без яркой помады, дерзости... Ангел

Красота какая

Как же нежно

Какая эстетика женщины

Напомним, что Тина Кароль рассекретила планы сына на будущее.