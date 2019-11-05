Нежная куколка: Тина Кароль зачаровала ретро-образом с внушительным декольте

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певицу сравнили с куколкой и назвали настоящей Барби

Тина Кароль неизменно радует фанов стильными образами для прямых эфиров Танцев со звездами 2019, и ни один из них не повторяется! В одиннадцатом выпуске шоу Танцы со звездами 2019 украинская поп-дива была настоящей кокеткой и покоряла зрителей ретро-образом в роскошном вечернем наряде.

На звезде было платье по фигуре террактового цвета расшитое пайетками от Alexandre Vauthier - без бретелей с высоким разрезом. Пикантный утонченный наряд подчеркнул роскошную грудь певицы. Кстати, платья дизайнера имеют в своем гардеробе Рианна, Леди Гага, Моника Беллуччи, Ирина Шейк и другие знаменитости.

Особого внимание заслуживает прическа звезды: она собрала волосы, сделала начес и придала объем, закрепив стильной черной заколкой-бантиком. Макияж – лаконичный и сдержанный без своей фирменной красной помады, в нюдовых спокойных тонах.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники заметили изменения в облике Тины – им показалось, что глаза певицы сияют счастьем, а на лице играет расслабленная беззаботная улыбка. Также ее сравнили с героиней Катрин Денев в культвом фильме-мюзикле "Шербурские зонтики". Образы действительно очень похожи!

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Прекрасний вигляд

Тут прям как девочка-девочка

Дуже красива, ніжна

Тиночка! Вы просто очаровательная

Такая милая, хорошая и нежная

Самый классный образ

Безупречно

Неймовірний образ. Ви неперевершена

Золотая рыбка

Куколка-красавица!

Дуже давно так не сіяли очі в Тіни, мабуть це кохання

А где же Шербурский зонтик? Денев отдыхает!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль сделала признание о сыне и его жизненном выборе.