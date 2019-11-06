Чиста спокуса: зваблива Тіна Кароль оголила груди на постільному фото

Тіна Кароль останнім часом радує шанувальників виключно щасливими, в своій більшості, пікантними фото у звабливих і чуттєвих образах. Зміни в іміджі в бік більшої відвертості і сексуальності українська поп-діва пояснює тим, що її образи відображають внутрішній стан і підкреслюють жіноче начало. У відвертих вбраннях вона почуває себе гармонійно і природно. Шанувальникам такі метаморфози тільки по душі – вони з цікавістю розглядають кожну деталь на фото кумира. Новий кадр в Instagam лише більше розпалив фанів артистки – вона ризикнула частково оголити на камеру розкішний бюст!

Зваблива співачка позує на ліжку в одному халаті. Вона ніби ненароком кокетливо оголила ключиці і груди, показавши, що під домашньої одягом немає білизни!

На голові у Тіни – рушник, наче вона тільки що вийшла з душу. Співачка грайливо прикрила очі рукою.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Гарячий знімок викликав у фанів артистки бурю емоцій і вони тут же кинулися обдаровувати її компліментами.

Жіночна

Прекрасна

Hot

Чудова

Красива

Так подобається ця фотосесія. Стільки жіночності

Яка зайчик

Дуже ніжно і красиво

Нереальна

Дуже красиво

Не ну схоже на весільну фотосесію. Прям вау!

Скріншот коментарів

Раніше Тіна вже публікувала знімки з цієї ж серії в аналогічному вбранні. Тоді вона обмежилася портретними чуттєвими і кокетливими кадрами.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль заворожила мережу ефектним ретро-образом на Танцях з зірками 2019.