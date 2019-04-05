Череда маленьких радостей: Джамала очаровала милым "пятничным" фото

Украинская певица Джамала, которая недавно поделилась уникальным видео 18-летней давности, очаровала поклонников милым и атмосферным "пятничным" фото, а также заставила задуматься о том, что такое счастье. Мотивирующие слова и теплый кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке улыбающаяся артистка лежит на ковре, закрыв глаза и прижимая к себе собачку.

"Пятница. Дай Бог, чтоб у всех была возможность отдохнуть после сегодняшнего рабочего дня. Не забывайте, наша жизнь состоит из череды маленьких радостей: в нужный момент заигравшая песня, которая создает настроение; правильно сваренный кофе; собака, встречающая и провожающая тебя словно в последний раз... Таких мелочей тысячи! Не растрачивай себя по по пустякам. Не нравится - не делай. Нужно делать - найди из тысячи "нет" хотя бы одно "да", которое принесет тебе радость. И люби, как можно больше люби! И чаще говори об этом своим близким! "Ничто не делает человека более свободным, чем радость. Она высвобождает твой разум и наполняет его спокойствием". Раби Нахман из Брацлава", - поделилась Джамала мудрыми мыслями и советами.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики согласились с исполнительницей и поблагодарили ее за такие вдохновляющие и правильные слова.

"Спасибо любимая наша. Спасибо за ободрение и совет. Джамалочка - ты наша гордость Украины, наша радость"

"Дякую за ці слова!) дуже зараз необхідні))"

"Восхищаюсь Вами"

"Как мудро!!! Жить в любви и в гармонии с миром и собой, это счастье!!!"

"У вас прекрасная собака. Как ее зовут?"

"Как вы светитесь"

"Гарні слова"

"Какое солнышко Вы. Какие верные слова. Спасибо Вам"

"Поддерживаю"

Напомним, ранее стильная Джамала умилила поклонников "теплым" фото. Певица позировала на фоне панно "в народном стиле": с колосками, полевыми цветами, украиночками.

Также Джамала показывала яркие кадры из новой фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.