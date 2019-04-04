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На фоне колосков и маков: стильная Джамала умилила поклонников "теплым" фото

Lite » Мода 04.04.2019 - 19:28
На фоне колосков и маков: стильная Джамала умилила поклонников "теплым" фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники поблагодарили Джамалу за летнее настроение

Джамала продолжает делиться с поклонниками своими новыми творческими свершениями. При этом, конечно же, певица не забывает и о стиле. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала действительно очень яркий снимок, на котором позирует в трендовом образе этой весны. На Джамале – монохромное бежевое пальто длины миди, широкие брюки-плиссе с завышенной талией, белая блузка с объемными рукавами, а также ботинки на платформе.

Примечателен также фон, на котором позирует исполнительница. Это плиточнео панно "в народном стиле": с колосками, полевыми цветами, украиночками.

К слову, фото было сделано в киевском государственном доме художника и технического творчества. Здесь Джамала провела важную встречу – репетицию с оркестром НАОНИ. 12 апреля у них будет концерт в Оперном театре и специальной гостьей вечера будет именно Джамала.

"Репетиція з НАОНІ проходила в «Будинку художньої та технічної творчості». Будівля прикрашена неймовірними мозаїками, які створили архітектор Олександр Думчев та художниця Ольга Рапай. Ця краса вже створила піднесений настрій", - пишет Джамала.

Стильная Джамала

Стильная Джамала

К слову, по такому важному поводу ранее Джамала опубликовала архивное видое своего первого выступления на одной сцене с оркестром народных инструментом. Тогда певица была еще 18-летней студенткой. Более того, на Джамале видим настоящий гуцульский костюм.

Поклонники Джамалы поспешили оставить первые отзывы под ее снимком:

  • "Дуже тепле та свiтле фото"
  • "Очень рады за вас"
  • "Красивая безумно"
  • "Фото – агонь"

Напомним, ранее Джамала заинтриговала поклонником новым клипом. При этом фанаты уже догадались, о какой именно песне идет речь. 

Также певица показывала яркие кадры из новой фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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