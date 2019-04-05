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Низка маленьких радощів: Джамала зачарувала милим "п'ятничним" фото


Співачка поділилася з шанувальниками мудрими думками

Українська співачка Джамала, яка нещодавно поділилася унікальним відео 18-річної давності, зачарувала шанувальників милим і атмосферним "п'ятничним" фото, а також змусила задуматися про те, що таке щастя. Мотивуючі слова і теплий кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку усміхнена артистка лежить на килимі, заплющивши очі і притискаючи до себе собачку.

"П'ятниця. Дай Бог, щоб у всіх була можливість відпочити після сьогоднішнього робочого дня. Не забувайте, що наше життя складається з низки маленьких радощів: в потрібний момент загравша пісня, яка створює настрій; правильно зварена кава; собака, що зустрічає і проводжає тебе немов в останній раз... Таких дрібниць тисячі! Не витрачай себе по дурницях. Не подобається - не роби. Потрібно робити - знайди з тисячі "ні" хоча б одне "так", яке принесе тобі радість. І люби, як можна більше люби! І частіше говори про це своїм близьким! "Ніщо не робить людину більш вільною, ніж радість. Вона вивільняє твій розум і наповнює його спокоєм". Рабі Нахман з Брацлава", - поділилася Джамала мудрими думками і порадами.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники погодилися з виконавицею і подякували їй за такі надихаючі і правильні слова.

  • "Спасибі улюблена наша. Спасибі за підбадьорення і рада. Джамалочка - ти наша гордість України, наша радість"
  • "Дякую за ці слова!) дуже зараз необхідні))"
  • "Захоплююся Вами"
  • "Як мудро!!! Жити в любові і гармонії зі світом і собою, це щастя!!!"
  • "У вас чудова собака. Як її звуть?"
  • "Як ви світитеся"
  • "Гарні слова"
  • "Яке сонечко Ви. Які вірні слова. Спасибі Вам"
  • "Підтримую"

Нагадаємо, раніше стильна Джамала замилувала шанувальників "теплим" фото. Співачка позувала на фоні панно "в народному стилі": з колосками, польовими квітами, україночками.

Також Джамала показувала яскраві кадри з нової фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

 

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