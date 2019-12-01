Все бывает: Ирина Билык высказалась о разводе с мужем и отношениях с Коляденко

49-летняя певица и мама двоих сыновей Ирина Билык сейчас замужем за 46-летним российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым. Они поженились в 2014 году, а в 2015 стали родителями сыночка Табриза, которого родила суррогатная мать. В связи с работой Аслан много времени проводит в Москве, Ирина же тем временем стала все чаще появляться в компании своего экс-супруга Дмитрия Коляденко. В сети и прессе тут же поползли слухи о возобновлении их отношений и грядущем разводе артистки. Ирина впервые высказалась на эту тему в интервью "Светской жизни".

Певица отметила, что ждет приезда мужа, который состоится через 3 дня, и не считает, что дает ему повод для ревности. А Коляденко - просто ее хороший друг.

"Муж приедет через 3 дня. Я думаю, что повода я ему не давала, мы с Димой просто дружим и видимся. Вот вчера я была в гостях у Димы, и только в двенадцать ночи вышла от него – там была компания, с которой мы хорошо проводили время. Мы просто живем и радуемся жизни!" – пояснила Билык.

Также Ирина добавила, что они с Асланом будут готовиться к большому юбилейному туру, который пройдет после ее 50-летия. Что касается размолвок с супругом, то она призналась, что такое случается.

"Ну, все бывает... Если ты слышала, мне исполняется 50 лет в апреле следующего года. Аслан как раз приедет через несколько дней и мы будем снимать видео для сольного концерта", - отметила звезда.

Фото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (instagram.com/bilyk_iryna)

А вот насчет возраста артистка не переживает, ведь она видит, насколько успешны и привлекательны ее зарубежные коллеги.

"Я смотрю на своих мировых коллег, которым уже за 60-70 лет, поэтому у меня все только начинается! Тем более, Коляденко хочет тоже ставить программу ... Будет ждать, сколько денег я ему заплачу", – добавила Ирина.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык. Он рассказал, что певица - его боевая подруга, и он с удовольствием делает ей дорогие подарки.

"Я бы не сказал, что у нас романтические отношения – мы дружим", - заявил шоумен.